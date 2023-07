Neue Whatsapp-Funktion: So verschickst du Direkt-Video-Nachrichten

Whatsapp-Nutzer können sich über eine neue Funktion freuen. Künftig können neben den herkömmlichen Sprachnachrichten auch Videobotschaften versendet werden. Diese können direkt innerhalb des Messengers aufgenommen und verschickt werden.

Wer bisher Videos innerhalb des Messenger-Dienstes versenden wollte, musste auf die Kamera-App zurückgreifen. Noch wird die neue Funktion innerhalb einer Betaversion getestet.

Um mit der Aufnahme einer direkten Videobotschaft zu beginnen, müssen Nutzer lediglich das Mikrofon-Symbol, das regulär am unteren rechten Bildschirmrand zu finden ist, etwas länger gedrückt halten. Bisher war dort das Mikrofon zur Aufnahme einer Sprachnachricht zu finden. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, wie lange die Videoaufnahme bereits läuft. Vor dem Absenden lässt sich das Videonachricht noch einmal ansehen. Bei Bedarf kann eine Beschriftung hinzugefügt werden.

Neu ist, dass der Zeitpunkt einer Videoaufnahme bei dem Empfänger angezeigt wird, was für eine höhere Authentizität sorgen soll. Sie werden zudem Ende-zu-Ende-verschlüsselt, um die Sicherheit aller Nutzer zu garantieren.

Videos nicht länger als 60 Sekunden

Grundsätzlich handelt es sich bei dem neuen Video-Feature um eine Alternative zu den altbekannten Sprachnachrichten, die schon lange per Knopfdruck verschickt werden können. Gegenüber der Audio-Lösung gibt es allerdings Einschränkungen: Die Videos dürfen eine Länge von 60 Sekunden nicht überschreiten, zudem werden sie nicht als Rechteck, sondern in kreisrunder Form dargestellt. Wer das neue Feature also im Selfie-Format nutzt, sollte sein Gesicht möglichst mittig platzieren.

Für Android-Nutzer ist die Funktion in der aktuellen Betaversion bereits verfügbar. iOS-Nutzer müssen sich noch etwas gedulden, die finale Version wird allerdings bald erscheinen.

Bereits diese Woche haben einige Android-Nutzer ein Update erhalten, das dem Messenger eine neue Optik verpasst. Die Navigationsleiste wandert, wie in der iOS-Version von Whatsapp, an den unteren Bildschirmrand.

