Bei Whatsapp kannst du bald Videonachrichten verschicken

Seit einigen Jahren können Nutzer:innen des beliebten Messaging-Dienstes Whatsapp Sprachnachrichten an ihre Kontakte verschicken, wenn sie nicht tippen wollen. Nicht bei allen kommen die Voice-Notes aber gut an.

Ein schon länger erwarteter Transkriptionsdienst von Whatsapp, der die Sprachnachrichten in lesbaren Text übersetzt, ist in Arbeit. Wann die Funktion kommt, ist aber nicht bekannt.

Videonachrichten in Whatsapp-Beta entdeckt

Gleiches gilt für ein weiteres neues Feature, das Whatsapp offenbar für einen späteren Launch vorbereitet. Die Newsseite WA-Betainfo, auf der über Tests neuer Features berichtet wird, hat jetzt eine neue Möglichkeit der Kommunikation zwischen Whatsapp-Nutzer:innen entdeckt.

In den aktuellen Beta-Updates für iOS und Android ist laut WA-Betainfo ein sogenanntes Videonachrichten-Feature aufgetaucht. Demnach können Whatsapp-Nutzer:innen möglicherweise bald bis zu 60 Sekunden lange Nachrichten in Videoform verschicken.

Feature soll bald weiter ausgerollt werden

Bisher können ausgewählte Tester:innen das Feature schon ausprobieren. In den kommenden Wochen sollen weitere Nutzer:innen die Möglichkeit bekommen, einander Videonachrichten zu schicken.

Ob man selbst schon in der Lage ist, auf das neue Feature zuzugreifen, erkennt man, indem man das Mikrofonsymbol in der für Textnachrichten gedachten Zeile im Chatbereich von Whatsapp drückt. Wandelt sich dieses in einen Videokamera-Knopf, lassen sich schon Videonachrichten aufnehmen.

Video vergrößern, um Ton zu hören

Wer eine solche neue Videonachricht erhält, muss das Video vergrößern, um auch den entsprechenden Ton hören zu können. Um Videonachrichten schicken und empfangen zu können, müssen die Nutzer:innen die aktuelle Betatest-Version – via Testflight-App oder Google Play Store – heruntergeladen haben.

Ein Vorteil der Videonachrichten wäre, dass die Empfänger:innen erkennen können, dass das Video gerade erst aufgenommen wurde – im Unterschied zu aufgenommenen Videos, die einfach anschließend verschickt werden. Das, so WA-Betainfo, erhöhe die Authentizität.

Videonachrichten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt

Darüber hinaus sind die Videonachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Sie lassen sich nicht direkt weiterleiten, aber per Bildschirmaufnahme speichern und nachträglich versenden.

Wann das Feature für alle Nutzer:innen zur Verfügung steht, ist derweil nicht bekannt. Auf manche schon angekündigte und erwartete Funktionen mussten Whatsapp-Nutzer:innen Monate oder gar Jahre warten.

