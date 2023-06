Schluss mit Whatsapp-Spam: So lassen sich unbekannte Anrufer stummschalten

Cyberkriminelle nutzen den Chat-Dienst Whatsapp schon länger. Neben Phishing-Nachrichten setzen sie dabei vor allem auf Spam- und Scam-Anrufe.

Whatsapp selbst bietet nun die Möglichkeit, sich davor zu schützen: Anrufe von unbekannten Nummern können nun stummgeschaltet werden.

Whatsapp: Kein Klingeln mehr bei unbekannten Nummern

Whatsapp selbst möchte den Nutzern damit mehr Kontrolle und Privatsphäre an die Hand geben. Der Anbieter schreibt in einer Pressemitteilung: „Diese Anrufe werden zwar in deiner Anrufliste angezeigt, falls es sich um eine wichtige Person handelt, es erfolgt aber kein Klingeln auf deinem Telefon.“ In anderen Worten: Anrufe über Whatsapp werden automatisch vorsortiert.

So werden unbekannte Anrufe stummgeschaltet

Um Anrufe von unbekannten Nummern stummzuschalten, müssen Nutzer im Eingangsmenü auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen klicken. Anschließend betätigt man das Feld Datenschutz.

Im nächsten Menü gilt es, etwas nach unten zu scrollen und dann auf das Feld Anrufe zu klicken. Im letzten Schritt müssen Nutzer „Anrufe von Unbekannt stummschalten“ aktivieren, sodass der Button Grün wird.

Über diese Funktion hinaus führt Whatsapp auch einen Datenschutz-Check ein, mit dem Nutzer prüfen können, wie sicher ihr Konto ist.

„Die Funktion führt [euch] Schritt für Schritt durch wichtige Privatsphäre-Einstellungen und hilft [euch] dabei, das passende Schutzniveau zu wählen – alles an einem Ort“, beschreibt Whatsapp das Feature in der Pressemitteilung zu den Neuerungen.

Wenn ihr in den Privatsphäre-Einstellungen den Button „Check starten“ klickt, werdet ihr im Anschluss automatisch durch einige Einstellungen navigiert, „die die Sicherheit [eurer] Nachrichten, Anrufe und persönlichen Daten erhöhen“ sollen.

Mehr zu diesem Thema Messenger Datenschutz Spam Whatsapp