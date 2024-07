Whatsapp räumt das Status-Menü auf: Warum ihr bald weniger Optionen bei euren Kontakten habt

Wer bei Whatsapp das Status-Update eines Kontakts checkt, bekommt derzeit einige Optionen angezeigt. Zum Beispiel kann man dem Kontakt eine Nachricht schicken oder ihn anrufen. Überflüssige Optionen, wenn du nur den neuen Status deines Partners oder deiner Kollegin checken willst.

Diese Reizüberflutung beim Status will Whatsapp beenden. Der Messengerdienst von Meta testet ein neues Interface für das Status-Menü, wie das Portal WABetainfo entdeckt hat. Und die neue Schnittstelle kommt deutlich verschlankt daher. Das Feature wurde an Beta-Tester:innen über das Google Play Beta Program ausgespielt. In den kommenden Wochen soll es für mehr Nutzer:innen verfügbar werden.

Im Overflow-Menü des neuen Status-Interface werden jetzt nur noch drei Optionen angezeigt. Du kannst das Update deines Kontakts stumm stellen oder melden, sofern es gegen die Nutzungsbedingungen von Whatsapp verstößt.

Als dritte Option gibt es einen Button, mit dem du den Kontakt ansehen kannst, der seinen Status upgedatet hat. Dort findest du dann die Möglichkeit, dem:der User:in zu schreiben oder ihn:sie anzurufen. Also das, was jetzt noch direkt im Menü angezeigt wird.

Außerdem neu ist ein Button, mit dem ihr den Statusaktualisierungsbildschirm direkt schließen könnt. Er ergänzt das übliche Wischen nach unten, um die Ansicht zu verlassen.

Das aktuell getestete Entschlackungsupdate ist nicht die erste Anpassung, die Whatsapp gerade für die Statusanzeige testet. Erst Mitte Juni rollte der Messenger für Beta-Tester:innen eine Änderung aus, die die Reihenfolge von Updates betrifft.

Bisher ist die Abfolge rein chronologisch. Doch bald sollen andere Faktoren darüber entscheiden, welche Statusänderungen euch priorisiert angezeigt werden. Je häufiger ihr mit einem:einer Whatsapp-Freund:in chattet oder telefoniert, desto weiter oben steht er:sie in der neuen Statusübersicht. Auch die Aktualität einer Interaktion hat eine Bedeutung für einen höheren Rang.

Ebenfalls eine Rolle spielt, ob ihr einen Kontakt angepinnt habt. Updates, die bald auslaufen, werden zudem ganz oben ausgespielt, damit ihr sie nicht verpasst.

