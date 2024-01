Windows 11: Deshalb ärgert sich sogar der Windows-Chef über das Startmenü

Das neue Windwos-11-Startmenü scheint nicht nur Nutzer:innen zu nerven, sondern auch den Windows-Chef Mikhail Parakhin höchstpersönlich. Via X hat er einem Nutzer, der am 31. Dezember 2023 eine Überarbeitung des Startmenüs forderte, Recht gegeben.

Selbst ihn „ärgert“ das Menü „tierisch“. Zum Wohle aller hat der Chef angekündigt, sein Team „zu pushen“, um das Startmenü „wieder großartig zu machen“.

Reaktion auf Umfrage zeigt: User:innen sind genervt vom neuen Startmenü

Bisher ist in Windows 11 noch ein zusätzlicher Schritt nötig, um Apps und Programme aufgelistet zu bekommen – denn direkt durch alle Anwendungen scrollen, ist beim neuen Startmenü nicht mehr möglich.

Ein Vorsatz des Windows-Chefs ist es offensichtlich, einige Funktionen für Windows 11 genauer unter die Lupe zu nehmen. So fragt er seine Follower:innen in einem Post auf X: „In welches UX-Framework für Windows sollten wir mehr investieren?“

Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten: Das Startmenü braucht eine Überarbeitung!

„Bitte reparieren Sie das Startmenü so, dass ich durch alle Anwendungen blättern kann, ohne dass ich extra auf ‚Alle Anwendungen‘ klicken muss“.

Nicht nur den Nutzer scheint das zu stören, denn auch der Windows-Chef ist genervt:

„Das ist so wahr! Mich ärgert das auch tierisch. Ich pushe das Team – wir müssen das Startmenü wieder großartig machen.“

Die Antwort gibt in zweierlei Hinsicht Hoffnung: Denn nicht nur ist das Problem augenscheinlich auch bei Windows bekannt – es wird, wenn man Parakhins Aussage richtig deutet, auch an einer Verbesserung des Menüs gearbeitet.

Startmenü personalisieren und Einstellungen ändern

Nach der Winterpause darf man gespannt sein, was die nächste Vorab-Version von Windows 11 im Windows-Insider-Programm zu bieten hat. Die Überarbeitung des Startmenüs könnte ganz oben auf der Liste stehen, was viele Nutzer:innen freuen wird.

Um die Zeit bis zum Erscheinen einer neuen Version des Startmenüs zu überbrücken, können Windows-Nutzer:innen es bearbeiten und personalisieren – denn es gibt einige Optionen, mit denen man das Beste aus dem Menü herausholen kann.

Per Rechtsklick können Apps entfernt oder hinzugefügt werden. Zudem kann die Reihenfolge der Apps geändert werden – per rechtem Mausklick oder alternativ per Drag and Drop. Beliebte Apps für den häufigen Gebrauch können zudem an den Start angeheftet werden.

Über Einstellungen → Personalisierung → Start können Windows-Nutzer:innen entscheiden, welche Dateien und Apps angezeigt werden sollen und auf welche Ordner ein Schnellzugriff erfolgen soll. Das ändert das Startmenü zwar nicht komplett, aber erleichtert doch immerhin die Arbeit – und verringert womöglich unnötigen Frust.

