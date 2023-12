Windows-XP-Musical: Microsoft wünschte, dieses bizarre Video wäre verschollen geblieben

In den 1990er- und frühen 2000er-Jahren hat Microsoft gern mit auffälligen Aktionen für seine neuen Produkte geworben. Für Windows 95 etwa produzierte der Softwarekonzern ein Werbevideo in Form einer Sitcom-Folge, in dem die Friends-Stars Matthew Perry und Jennifer Aniston auftreten.

Microsoft-Marketing in den 1990ern und 2000ern

Im Rahmen der Marketingkampagne für Windows 7 im Jahr 2009 wurde in Japan ein spezieller Windows-7-Burger bei der Fastfoodkette Burger King angeboten, der – man ahnt es – sieben Pattys zwischen den Brötchenhälften hatte. Dem Ganzen die Krone setzt allerdings eine Aktion vom Oktober 2001 auf.

Vor mittlerweile über 22 Jahren lud Microsoft Israel zu einem Event in einen großen Kinosaal in Tel Aviv. Dort bekamen die Anwesenden – offenbar zu ihrer Überraschung – ein Musical zu sehen, in dem die Vorzüge von Windows XP gepriesen wurden.

Microsoft wirbt mit Musical für Windows XP

Wie Neowin berichtet, reiht sich dieses Windows-XP-Musical in eine Reihe sogenannter „Industrial Musicals“ ein. Im Zeitraum zwischen 1950 und 1990 hatten verschiedene Konzerne auf diese Weise versucht, ihre Produkte an die Menschen zu bringen.

Dass diese Form der Werbung mittlerweile ausgestorben war – wohl aus gutem Grund – scheint Microsoft Anfang der 2000er-Jahre ignoriert zu haben. Ebenso ignorierte der Konzern in den folgenden Jahren Anfragen nach Mitschnitten von dem Event.

Einmalige Aufführung vor Publikum

Denn das Musical war nur einmal vor Publikum aufgeführt worden. Nämlich am 25. Oktober 2001 in Tel Aviv. Mehr als eine Zusammenfassung in israelischen Medien gab es zunächst nicht. In der Tageszeitung Haaretz etwa hieß es, dass unter anderem ein Junge mit einem Madonna-Mikro sich zunächst seines Hemdes entledigte und anschließend ein Liebeslied auf das neue Betriebssystem sang.

Und weiter: „Ungefähr 25 Tänzer stürmten auf die Bühne, bewegten sich im Britney-Spears-Stil und brüllten laut: ,Windows XP! Es steckt voller Überraschungen! Windows XP! Lässt Träume wahr werden! Windows XP! Für jede Frage gibt es tausend Lösungen!‘“.

Peinlichstes Hightech-Event des Jahrtausends?

Zusammenfassend heißt es, dass die Windows-XP-Präsentation „das peinlichste Hightech-Event des Jahres, wenn nicht des Jahrtausends“ gewesen sei. Kein Wunder also, dass Microsoft ganz froh gewesen sein dürfte, dass bisher kein „Beweismaterial“ vorlag.

Die eigenen Aufnahmen hatte der Konzern von einer entsprechenden Seite entfernt und wollte sie auf Nachfrage auch nicht herausrücken. Vor einigen Jahren waren via Youtube schon einmal einige Songs aus dem Musical veröffentlicht worden.

Und auch entsprechendes Videomaterial soll schon einmal veröffentlicht, dann aber schnell wieder offline genommen worden sein. Dieses Material, das die 90-minütige Show in voller Länge zeigt, steht jetzt auf dem Youtube-Channel „UsesTheName“ zum Anschauen bereit.

Bisher leider nur auf Hebräisch und ohne Untertitel. Aber entsprechende Versionen mit englischen oder deutschen Übersetzungen werden sicher bald folgen. Bis dahin viel Spaß mit der bizarren Microsoft-Show.