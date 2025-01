Wo bleibt Next-Gen-Carplay? Apple äußert sich zu den Plänen mit der Software

Apples Website in den Vereinigten Staaten hat sich vom bisher kommunizierten Zeitplan für die Einführung der Carplay-Software der nächsten Generation verabschiedet. Wie Macrumors berichtet, ist die entsprechende Information von der gesamten Carplay-Seite entfernt worden.

Anzeige Anzeige

Apple sagt, Carplay kommt – irgendwann

Allerdings gibt es weiterhin Informationen zu der Software. Das könnte darauf schließen lassen, dass Apple sie doch noch irgendwann in der Zukunft auf den Markt bringen wird. Dazu passt auch ein Statement, dass der kalifornische Hard- und Software-Hersteller als Reaktion auf die Berichterstattung herausgegeben hat. Darin heißt es:

Die nächste Generation von Carplay baut auf dem jahrelangen Erfolg und den Erkenntnissen von Carplay auf und bietet das Beste von Apple und dem Autohersteller in einer tief integrierten und anpassbaren Erfahrung. Wir arbeiten weiterhin eng mit mehreren Autoherstellern zusammen, damit sie ihre einzigartige Marken- und visuelle Designphilosophie in der nächsten Generation von Carplay präsentieren können. Jede Automarke wird weitere Details bekannt geben, wenn die Ankündigungen ihrer Modelle näher rücken, die die nächste Generation von Carplay unterstützen werden.

Warum Apple nun auf den Zeitplan verzichtet, hat das Unternehmen nicht erläutert. Fraglich ist insbesondere, ob Apple selbst den Stecker gezogen hat oder ob die Autohersteller den Rahmen nicht halten konnten oder wollten.

Anzeige Anzeige

Apples Next-Gen-Carplay schon vor fast drei Jahren angekündigt

Dabei ist die „nächste Generation von CarPlay“ nicht mehr unbedingt neu und hätte längst erscheinen sollen. Schon auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2022 hatte Apple erstmals eine Vorschau auf die nächste Generation von Carplay gegeben.

Im Dezember 2023 hatten die Autobauer Aston Martin und Porsche eine Vorschau auf die nächste Generation des Carplay-Kombiinstruments gegeben. Auf den Markt gebracht haben sie es nicht.

Anzeige Anzeige

Laut Apple hatten sich die Autohersteller Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault und Volvo zu dem System bekannt. Es ist unklar, welche dieser Hersteller noch zu dem Plan stehen.

Dabei gibt es immer noch Hinweise darauf, dass Apple an der Software festhalten will. Denn erstens wurden im Code der Beta-Version von iOS 18.3 zusätzliche Hinweise auf die nächste Generation von Carplay hinzugefügt. Und zweitens hatte Apple im vergangenen Monat zusätzliche Bilder der nächsten Generation von Carplay zu einer EU-Datenbank eingereicht.

Anzeige Anzeige

Apples Vision zu Next-Gen-Carplay war vielversprechend

Die Versprechungen, die Apple dem neuen System mitgegeben hatte, klangen vollmundig. So sollte die nächste Generation von ‌Carplay‌ eine tiefgreifende Integration mit dem Kombiinstrument und der Klimasteuerung, Unterstützung für mehrere Bildschirme im gesamten Armaturenbrett, eine dedizierte FM-Radio-App, anpassbare Widgets und vieles mehr bieten.

Die Benutzeroberfläche sollte auf jedes Fahrzeugmodell angepasst und auf die Markenidentität des Autoherstellers zugeschnitten werden. Das legt nahe, dass es ausschließlich für Neufahrzeuge vorgesehen ist und kein Update der Standardintegration werden wird.

Das waren Apples größte Flops

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Mehr zu diesem Thema