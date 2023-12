Mit diesem KI-Tool siehst du, wie deine Straße ohne Autos aussehen könnte

Schönes Wetter, malerische Radwege und üppiges Grün – genau das zeichnet typische niederländische Straßen aus, zumindest in der Vision eines neuen Tools des niederländischen Tourismus- und Kongressamts.

Anzeige Anzeige

Mit diesem Tool hast du die Möglichkeit, deine eigene Straße in ein holländisches Idyll zu verwandeln. Der Prozess ist einfach: Du gibst deine Adresse in das Tool ein, welches daraufhin ein Bild deiner Straße von Google Street View auswählt.

Anschließend wird das Bild mithilfe von generativer KI-Technologie transformiert. Beim Ergebnis kannst du aus vier verschiedenen Varianten wählen und so sehen, wie deine Straße im niederländischen Stil erstrahlen könnte. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass deine Straße bei Google Street View verfügbar ist.

Anzeige Anzeige

Viele Pflanzen und Fahrradwege

Auf der Startseite des Tools wird verkündet, es solle „eine glücklichere und gesündere Straße mit unserem Fahrrad-Lebensgefühl“ erschaffen und einen Hauch der Niederlande in unsere Umgebung bringen.

Um das Potenzial dieses Tools zu testen, haben wir es auf die Probe gestellt und eine bekannte Berliner Straße, die Motzstraße, in eine solche glücklichere und gesündere Version umgewandelt.

Anzeige Anzeige

Nach der Umwandlung durch das Tool sind die Autos verschwunden und an ihrer Stelle prangt nun ein Radweg, umsäumt von einem Meer aus Blumen. Bei den anderen Variationen, die das Tool angeboten hat, ist sogar eine noch größere Vielfalt an Pflanzen auf den Bildern zu sehen.

Das Tool bietet somit eine amüsante und innovative Möglichkeit, Straßen weltweit in bepflanzte Fahrradstraßen zu verwandeln und so einen Hauch von niederländischem Flair in die eigene Umgebung zu bringen.

Mehr zu diesem Thema