Neue Anruffunktion von X: So deaktivierst du das Feature

Schon im letzten Jahr erhielt die früher als Twitter bekannte Social-Media-App X unter iOS eine Telefon- und Video-Anruf-Funktion. Später erhielt dann auch Android das Feature. Bislang stand die Funktion aber nur zahlenden Kund:innen zur Verfügung. Das ändert sich jetzt: Ab sofort sollen alle Nutzer:innen die Möglichkeit erhalten, mit Menschen von Twitter telefonieren zu können.

Zur Irritation einiger X-Nutzer:innen ist die Anruffunktion standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass euch alle Leute, denen ihr folgt, über X anrufen könnten. Wer darauf keine Lust, muss die Funktion selbst deaktivieren.

So deaktiviert ihr die Anruffunktion bei X

Um die Anruffunktion auszuschalten, müsst ihr in der X-App zunächst auf Einstellungen gehen und dann Datenschutz auswählen. Hier wählt ihr Direktnachrichten und könnt dann über einen Regler die Audio- und Video-Anrufe deaktivieren.

Alternativ könnt ihr hier auch ändern, wer euch über die Funktion anrufen kann. Ihr könnt theoretisch allen Nutzer:innen Anrufe erlauben, allen verifizierten Nutzer:innen, Leuten, denen ihr folgt, oder nur den Menschen, die auch in eurem Telefonbuch vermerkt sind. Allerdings heißt es in den offiziellen Support-Dokumenten, dass Anrufe zwischen zwei Personen nur dann möglich sind, wenn sie zuvor mindestens eine Direktnachricht ausgetauscht haben.

So nutzt ihr die Anruffunktion bei X

Falls ihr die Funktion nicht deaktiviert, könnt ihr zukünftig über X telefonieren, indem ihr auf das Briefumschlag-Icon klickt und eine Konversation auswählt. Jetzt könnt ihr mit einem Klick auf Audio oder Video einen Anruf tätigen.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie viele X-Nutzer:innen am Ende wirklich über das soziale Netzwerk telefonieren werden. Die wenigstens dürften so begeistert von der Möglichkeit sein wie Firmenchef Elon Musk. Der hatte Anfang Februar verkündet, dass er in einigen Monaten ganz auf klassische Telefonanrufe verzichten werde.

