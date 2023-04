Xiaomi 13 Ultra: Premium-Smartphone mit 4 Leica-Kameras kommt bald nach Deutschland

Nach dem Xiaomi 13 und 13 Pro liefert der chinesische Hersteller das Xiaomi 13 Ultra, das im Gegensatz zum Xiaomi 12S Ultra auch für Europa bestimmt sein wird. Das neue Topmodell rundet Xiaomis 2023er Smartphone-Portfolio nach oben ab und hat so ziemlich alles an Bord, was man von einem Top-Smartphone erwartet.

Xiaomi 13 Ultra kommt mit 4 Leica-Kameras

Xiaomis 13 Ultra verfügt über ein mit Leica entwickeltes Vierfach-Kamerasystem, in dessen Mittelpunkt die Weitwinkelkamera mit einem Ein-Zoll-Sensor und variabler Blende steht.

Im rückseitigen, an ein Kamera-Objekt angelehnten Kamera-Element steckt als Hauptkamera ein Sony-IMX989-Sensor mit einer Auflösung von 50 Megapixeln und einer nativen Pixelgröße von 1,6 μm. Diese Standardauflösung wird per Pixel-Binning auf 12,5 Megapixel gebracht, wobei sich die volle 50-Megapixel-Auflösung im UltraRAW-Modus mit 14 Bit Farbtiefe abrufen lässt.

Ein weiteres Feature der Hauptkamera ist die variable Blende: Die Anfangsblende liegt bei f/1,9, die per physischer Abstufung bis f/4.0 variiert werden kann.

Bei den drei zusätzlichen rückseitigen Kameras setzt Xiaomi auf Sony-IMX858-Sensoren. Xiaomi verspricht annähernd gleiche Qualität bei allen vier Kameras.

Eine der drei Kameras ist für Ultraweitwinkelaufnahmen mit 122 Grad ausgelegt; sie besitzt einen Autofokus und kann auch für Makrofotos genutzt werden. Die beiden weiteren Kameras sind für Telezoomaufnahmen konzipiert. Eine von ihnen verfügt über eine Brennweite von 75 Millimetern und f/1,8-Blende. Sie ist bietet eine etwa dreifache optische Vergrößerung.

Die vierte Kamera besitzt eine Periskop-Optik mit nativer 120 Millimeter-Brennweite, f/3.0 und bietet eine fünffache optische Vergrößerung. Videoaufnahmen unterstützt das Xiaomi 13 Ultra in bis zu 4K60 oder 8K24 und 1zehn Bit LOG samt HDR und optischer Stabilisierung (OIS).

Xiaomi 13 Ultra: Topausstattung an Bord

Auf der Vorderseite des 227 Gramm schweren Smartphones verbaut Xiaomi ein 6,73-Zoll-LTPO-Display mit WQHD-Plus-Auflösung von 3200 x 1440 Pixeln (522 ppi), das in der Spitze bis zu 2.600 Nits hell werden kann. Zum Vergleich: Apples iPhone 14 Pro (Test) erreicht maximal 2.000 Nits.

Wie bei aktuellen Topmodellen üblich, bietet das Display eine adaptive Bildwiederholung von 1 bis 120 Hertz. Ferner ist PWM-Dimming mit 1.920 Hertz dabei. Geschützt wird der Bildschirm durch Gorilla Glass Victus. Support für HDR10 Plus und Dolby Vision sind auch an Bord.

Herzstück des Top-Smartphones ist Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2; der Prozessor ist derzeit einer der leistungsstärksten Prozessoren für Android-Smartphones. Begleitet wird der Chip je nach Ausführung von 12 bis 16 Gigabyte LPDDR5X-RAM und 512 Gigabyte bis 1 Terabyte UFS-4.0-Flashspeicher.

Der Akku des Xiaomi 13 Ultra ist mit 5.000 Milliamperestunden ein wenig größer als beim Xiaomi 13 Pro (4.820 Milliamperestunden), die kabellose Ladeleistung liegt jedoch mit 90 Watt etwas unter den 125 Watt des Pro. Kabelloses Laden ist mit 50 Watt möglich – sofern ein kompatibles Ladedock bereitsteht.

Zu den Schnittstellen des 13 Ultra gehören weiter NFC, GPS, Wi-Fi 6e, Infrarot, Bluetooth 5.3 und USB-C (3.2 Gen 1). Ferner sind zwei Stereolautsprecher mit Dolby-Atmos-Zertifizierung und Support für Hi-Res Audio an Bord. Laut Xiaomi ist das 13 Ultra nach IP68 gegen gegen Staub und Wasser geschützt.

Als Betriebssystem setzt Xiaomi auf Android 13, dem die hauseigene Nutzererfahrung MIUI 14 übergestülpt wurde. Android 14 wird das Ultra-Modell garantiert bekommen: Seit dem Xiaomi 13 verspricht der Hersteller, genauso wie Google bei den Pixel-Modellen, drei Generationen von Android-System-Updates und fünf Jahre lang Sicherheitspatches.

Das Xiaomi 13 Ultra wird nicht günstig

In China verkauft der Hersteller das Xiaomi 13 Ultra in den Farbvarianten Olive Green und Schwarz ab umgerechnet 795 Euro mit 12 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher; das Modell mit 16/512 Gigabyte kostet 861 Euro und für die Variante mit 1 Terabyte/ 512 Gigabyte werden umgerechnet 967 Euro fällig. Die in China abgerufenen Preise lassen sich nicht direkt auf den europäischen Markt übertragen; wir tippen eher auf Preise jenseits der 1.500 Euro und höher. Schließlich kostet das Xiaomi 13 Pro schon ab 1.300 Euro.

Wann das Ultra nach Deutschland kommen wird, hat Xiaomi noch nicht kommuniziert. Dass es kommen wird, steht aber außer Frage. Laut Leica Deutschland soll die Markteinführung in den kommenden Monaten erfolgen.

