Youtube geht verstärkt gegen Werbeblocker vor – was du jetzt wissen musst

In den USA ist Youtube bereits seit einigen Monaten aktiv gegen die Verwendung von Werbeblockern vorgegangen und in manchen Fällen wurden Nutzer temporär gesperrt, die ihren Werbeblocker auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht deaktivieren wollten.

Nun sind auch deutsche Nutzer betroffen: Wer einen aktiven Werbeblocker verwendet und kein Youtube-Premium-Abo besitzt, wird mit einem Pop-up konfrontiert, das darauf hinweist, dass Werbeblocker auf der Plattform nicht geduldet werden.

Youtube fordert dann die Nutzer:innen auf, entweder den Werbeblocker zu deaktivieren oder eines der Premium-Abos abzuschließen, um weiterhin Videos ansehen zu können.

Anfangs war es noch möglich, das Pop-up zu schließen und weiterzuschauen, doch später verschärfte Youtube die Maßnahmen und sperrte die Wiedergabe, wenn der Ad-Blocker nicht nach dem Ansehen von drei Videos deaktiviert wurde.

Ein Youtube-Sprecher äußert sich

Ein Sprecher von Youtube hat sich gegenüber Golem zu diesem Thema geäußert und erläutert, dass diese Aktion Teil einer globalen Kampagne ist. Ziel ist es, Nutzer dazu zu bewegen, Werbung zuzulassen oder ein Premium-Abo abzuschließen.

Die Maßnahmen von Youtube gegen Werbeblocker können zwar die Nutzererfahrung beeinträchtigen, da die Nutzer entweder Werbung tolerieren oder für Youtube Premium bezahlen müssen, jedoch könnten Content-Ersteller davon profitieren. Mehr Werbeeinblendungen oder Premium-Abonnements könnten zu höheren Einnahmen führen.

Das könnt ihr jetzt tun

Einige Nutzer haben festgestellt, dass der Youtube-Hinweis zum Deaktivieren des Werbeblockers einfach weggeklickt werden kann, woraufhin er zumindest für eine Weile nicht mehr erscheint.

Die Dauer dieser „hinweisfreien“ Phase ist jedoch unklar und es ist fraglich, wie lange diese Umgehung funktionieren wird. Langfristig scheint es, dass Nutzer entweder Werbung akzeptieren oder eines der Premium-Abos abschließen müssen, um eine unterbrechungsfreie Erfahrung zu genießen.

Seit Oktober 2023 bietet Youtube in Deutschland ein Youtube-Premium-Lite-Abo für 5,99 Euro an, das den größten Teil der Werbung auf der Plattform eliminiert, wobei nur in einigen Musikvideos weiterhin Werbeeinblendungen zu sehen sind.

Für Nutzer, die eine völlig werbefreie Erfahrung wünschen, steht das reguläre Premium-Abo für 11,99 Euro im Monat zur Verfügung. Dieses Abo bietet zusätzlich werbefreien Zugang zu Youtube Music, eine Download-Funktion für Videos und die Möglichkeit, Videos abzuspielen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.

