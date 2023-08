Von KI-Städten bis zur Marsbesiedelung: Dieser Youtube-Kanal zeigt die Zukunft

Die Besiedelung des Mars könnte in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. (Foto: Design Projects/Shutterstock)

Die Menschheit verfolgt viele Pläne für die Zukunft. Das geht von kleinen Dingen wie dem Einsatz von KI-Chatbots bis hin zu der Besiedelung eines anderen Planeten wie dem Mars. Doch was am Ende wirklich Realität wird, ist ungewiss.

Der Youtube-Kanal Venture City hat sich mit allerhand potenziellen Zukunftsszenarien beschäftigt und spannende Videos dazu produziert. Dazu gehört unter anderem ein Clip über die erste KI-Stadt der Zukunft, die auf verschiedenen Ebenen von künstlicher Intelligenz aufgebaut ist.

Die KI-Stadt der Zukunft soll mit Dächern von Wohnhäusern, die per Drohne beliefert werden, digital angelegten und am Wochenende gelöschten Straßen, um mehr Fußgängerzonen zu schaffen, und auch mit KI-freien Zonen ausgestattet sein – so zumindest die Vision des Videoerstellers.

Das größte Thema ist der Mars

Venture City widmet sich dabei auch der Frage, wie ChatGPT wohl in zehn Jahren aussehen wird, was wir von der internationalen Raumstation im Jahr 2031 zu erwarten haben oder wie die Zukunft von Biotechnologie sich gestalten könnte. Einer der größten Aspekte, den der Kanal behandelt, ist jedoch die Besiedelung des Mars durch den Menschen.

Auf der Website von Venture City wird ausführlich beschrieben, wie Raketentreibstoff auf dem Mars produziert werden könnte und warum geodätische Kuppeln die ideale Struktur für die Marsbesiedelung sind. Diese Kuppeln sind stark, leicht, einfach zu montieren und energieeffizient.

Sie bieten auch eine ideale Umgebung für Gewächshäuser und haben einen großen Innenraum. Allerdings gibt es auch einige Herausforderungen wie die begrenzte Größe und Schwierigkeiten bei der Erweiterung. All diese Aspekte werden in den Videos von Venture City eindrucksvoll beleuchtet.

