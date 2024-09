Youtube zeigt jetzt Werbung, wenn ihr auf Pause drückt

Youtube verärgerte bereits in der Vergangenheit mehrfach die Internetgemeinschaft. Die Plattform geht beispielsweise seit 2023 verstärkt gegen sogenannte Adblocker vor. Jetzt folgt ein Werbeformat, das offenbar während Videopausen geschaltet wird.

Wie das aussieht, zeigt der Nutzer Roaether auf X: Das eigentliche Video wird dabei als Standbild weiterhin auf der linken Seite und etwas verkleinert dargestellt. Rechts erscheint ein Werbebanner. Im X-Fall wurde eine Reklame von Dunkin’ Donuts eingeblendet.

Auf Social Media hagelt es Kritik

Für Begeisterung sorgte das nicht. Roather schrieb neben seinem Bild: „Ernsthaft @Youtube? Du blendest jetzt Werbung ein, wenn man ein Video anhält?”

Dabei scheint diese neue Art der Werbung kein Einzelfall zu sein: Auf Reddit postete ein weiterer User etwas Ähnliches. Die Kommentare darunter sind eindeutig: „YouTube macht alles für Geld im Jahr 2024”, schreibt ein Nutzer. „Als ob 40 Sekunden ununterbrechbare Werbung nicht schon genug wären”, kommentiert ein weiterer.

Wir haben in der Redaktion versucht, diese Werbeeinblendung zu reproduzieren. Das ist uns während der Recherche nicht gelungen. Eine Überraschung ist das neue Format allerdings nicht. Youtube kündigte bereits im April 2024 an, während pausierten Videos Werbung zeigen zu wollen. Wie genau das aber im Detail aussehen soll, war bislang nicht bekannt. Laut mehreren Medienberichten erscheinen die neuen Werbeeinblendungen derzeit vor allem auf Smart-TV-Geräten.

Vermutlich handelt es sich bei den gezeigten Beispielen um erste Tests. Es kann durchaus sein, dass diese Form der Werbung irgendwann auch in Deutschland ausgerollt wird.

Dafür verwendet Youtube seine Werbeeinnahmen

In Zahlen ausgedrückt verdiente Youtube 2023 laut Statista etwa 31,51 Milliarden US-Dollar mit Werbung. Mit diesem Geld bezahlt die Google-Tochter dann anteilig seine Content-Creator-Partner für ihre „kostenfreien” Videos. Angesehene Werbung unterstützt letzten Endes also eure Lieblingskanäle.

Wer die Youtube-Werbung umgehen möchte, kann sich ein „Youtube Premium”-Abo buchen. Dafür fallen aktuell monatliche Kosten in Höhe von 12,99 Euro für Einzelpersonen und 23,99 Euro im Familienabo an. Zum Umfang gehört außerdem der Musikdienst Youtube Music. Einschränken lässt sich die Reklame mit Youtube Premium Lite. Kostenpunkt: 5,99 Euro im Monat.