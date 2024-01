Mit Festgeld bezahlen: Das steckt hinter dem neuen Sparprodukt von Unitplus

Das Sparen auf Tages- und Festgeldkonten ist im vergangenen Jahr wieder attraktiv geworden. Viele Anbieter haben sich vor allem mit hohen Zinssätzen auf Tagesgeldkonten ein wahres Rennen um neue Kund:innen geliefert.

Doch für das Jahr 2024 erwarten Marktbeobachter:innen, dass die Notenbanken ihre Zinspolitik wieder umstellen könnten. Die Zeiten der Zinserhöhungen, um die Inflation zu bekämpfen, könnten also bald wieder vorbei sein. Ein neues Angebot von Unitplus nimmt diese Erwartung vorweg. Das Fintech bietet Kund:innen nun die Möglichkeit, sich die hohen Festgeldzinsen zu sichern, ohne auf Flexibilität verzichten zu müssen.

Alternative zum klassischen Festgeld

Das Angebot Festplus soll eine Alternative zum klassischen Festgeld sein. Dabei geht das Geld der Nutzer:innen nicht auf ein klassisches Festgeldkonto bei einer Bank, sondern wird in einen ETF investiert, der das aktuell hohe Zinsniveau ausnutzt. Konkret ist das Xtrackers Target Maturity EUR Corporate Bond UCITS ETF, der ein festes Fälligkeitsdatum bis zum September 2027 hat und vor allem in Unternehmensanleihen investiert. Dafür gibt es Zinsen in Höhe von 3,65 Prozent.

Festplus kann während der gesamten Laufzeit wie eine Aktie gehandelt werden. Anders als bei einem klassischen Festgeldkonto kommen Nutzer:innen also jederzeit wieder an ihr Geld. Für das Angebot arbeitet Unitplus mit dem Vermögensverwalter DWS zusammen. Das Fintech hat bereits ähnliche Produkte im Angebot, mit denen Kund:innen ihre täglichen Ausgaben einfach „per ETF“ bezahlen können. Im vergangenen Jahr ist das Fintech beispielsweise schon in das Zinsrennen ums Tagesgeld eingestiegen und hat mit Cashplus ein Produkt aufgelegt, mit dem Nutzer:innen ihr Geld anlegen können und dafür einen tagesaktuellen Zinssatz erhalten, der sich an der Euro-Short-Term-Rate der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert. Aktuell sind das 3,9 Prozent. Das Produkt dahinter ist ein Geldmarkt-ETF der DWS. So können Kund:innen sparen, aber auch jederzeit mit ihrer Debitkarte direkt mit dem Geld zahlen.

