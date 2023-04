Zalando baut KI-Chatbot, der für euch Klamotten aussucht

Der Fashion-Assistant kommt erst in einer geschlossenen Beta. (Foto: Zalando)

Der Fashion-Gigant Zalando hat einen sogenannten Fashion-Assistant angekündigt, der auf dem beliebten KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI basiert. Der Assistent soll Kunden dabei helfen, Klamotten mithilfe natürlicher Sprache zu suchen.

In einer Mitteilung schreibt das Unternehmen, Kunden könnten den Chatbot zum Beispiel fragen: „Was sollte ich auf einer Hochzeit auf Santorini im Juli anziehen?“ Der Fashion-Assistant weiß dann, dass es sich um einen feierlichen Anlass handelt und er kennt das Wetter auf Santorini im Juli. Darauf basierend kann er entsprechende Kleidung vorschlagen.

In einem weiteren Schritt kann die KI dann auch Dinge wie die Vorlieben des Kunden, bestimmte Marken und die Kleidergröße miteinbeziehen. So kann er, basierend auf natürlicher Sprache, maßgeschneiderte Empfehlungen geben.

Der Fashion-Assistant kommt gerade erst in die Gänge

„Wir freuen uns darauf, mit der Technologie hinter ChatGPT neue Angebote zu testen, damit unsere Kund:innen noch einfacher Mode entdecken können, die sie lieben“, sagt Tian Su, VP Personalization and Recommendation bei Zalando. „Der neue Assistant ist hier erst der Anfang: Wir wollen die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Kund:innen noch besser kennenlernen und verstehen, wie ChatGPT ihre Shopping-Erfahrung auf Zalando weiter verbessern kann.“

Eine erste Betaversion des KI-Assistenten von Zalando soll es im Frühjahr für eine ausgewählte Gruppe von Kunden geben. Vorerst wird er nur in den Regionen Deutschland, Irland, Großbritannien und Österreich auf Deutsch und Englisch verfügbar sein.

Wann der Bot großflächig ausgerollt wird, ist momentan noch unbekannt.

Weitere Features geplant

Der auf ChatGPT basierende Modeberater soll zudem als Basis für weitere Funktionen dienen. So könnte er in Zukunft Mode- und Beautyberatung geben oder komplette Outfits für Kunden erstellen, die sie dann direkt bei Zalando in den Warenkorb legen können.

Außerdem teilt Zalando mit, dass die Privatsphäre der Kunden durch die KI geschützt ist.

Mehr zu diesem Thema