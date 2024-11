Zu Weihnachten: Deutsche Post bringt eine interaktive Briefmarke heraus – so funktioniert sie

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat die Deutsche Post ihre erste singende und sprechende Briefmarke vorgestellt. Das neue Sonderpostwertzeichen trägt den Titel „Weihnachten für Kinder –Weihnachtsbäckerei“ und zeigt ein Motiv, das von dem bekannten Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski inspiriert wurde. Das Besondere: Hinter dem weihnachtlichen Design verbirgt sich ein interaktives Hörerlebnis. Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Tiptoi-Stift von Ravensburger.

Neue Sondermarke soll Kinder für Weihnachtspost begeistern

Die Briefmarke hat einen Portowert von 85 Cent und ist ab sofort in vielen Postfilialen, im Onlineshop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post erhältlich. Insgesamt werden 40 Millionen Exemplare der singenden Weihnachtsmarke produziert. Ziel der Post ist es unter anderem, mit dieser interaktiven Marke auch die junge Generation für das Briefeschreiben zu begeistern.

Passend dazu werden alle Briefe, die eine der sieben Weihnachtsfilialen verlassen, mit der Sondermarke frankiert. Denn auch in diesem Jahr haben Kinder aus Deutschland und der ganzen Welt wieder die Möglichkeit, ihre Wünsche direkt an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus zu schicken. Laut Angaben der Deutschen Post gingen im vergangenen Jahr allein in dem Ort Himmelpfort 300.000 Weihnachtsbriefe aus insgesamt 59 Ländern ein. Die Post wird von vielen freiwilligen Helfer:innen bearbeitet und beantwortet. Für alle Familien, die bereits einen Tiptoi-Stift von Ravensburger besitzen, gibt es das weihnachtliche Hörerlebnis hier also kostenlos dazu.

Audioinhalte sind auch ohne Tiptoi-Stift zugänglich

So funktioniert das Abspielen der Audio-Inhalte, die sich hinter der Weihnachtsmarke verbergen: Wer den Tiptoi-Stift besitzt, kann sich die entsprechende Audiodatei kostenlos auf Tiptoi.de herunterladen und anschließend die Briefmarke abspielen. Alternativ sind die Inhalte auch auf der Website der Deutschen Post abrufbar. Dadurch können sich auch Familien ohne Tiptoi-Stift die Audionhalte anhören. Neben Weihnachtsliedern wie Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ werden auch interaktive Dialoge und Geschichten geboten, die ebenfalls von dem deutschen Musiker gesprochen werden.

