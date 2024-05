Analyse

Zukunft im E‑Commerce: Künstliche Intelligenz kommt an entscheidender Stelle an ihre Grenzen

Mit künstlicher Intelligenz werden viele Versprechungen gemacht – auch Händler:innen soll sie in Kombination mit geschickter Datenarbeit künftig Vorteile bringen. An der entscheidenden Stelle kommt die Technik jedoch an ihre Grenzen.