4-Tage-Woche? Laut Bill Gates müssen wir bald sogar noch weniger arbeiten

Technologie mag den Menschen nicht ersetzen, aber sie könnte eine Drei-Tage-Arbeitswoche möglich machen – das glaubt zumindest Bill Gates. Der Milliardär war zu Gast in Trevor Noahs Podcast What Now? und sprach über die möglichen Folgen von künstlicher Intelligenz. Auf Noahs Frage nach der Bedrohung von Arbeitsplätzen durch KI sagte Gates, dass es eines Tages eine Zeit geben könnte, in der Menschen „nicht mehr so hart arbeiten müssen“.

Anzeige Anzeige

„Wenn man eines Tages eine Gesellschaft hat, in der man nur noch drei Tage pro Woche arbeiten muss, ist das wahrscheinlich in Ordnung“, sagte Bill Gates. Es könnte dem Microsoft-Gründer schon bald eine Welt geben, in der „Maschinen alle Lebensmittel und andere Dinge herstellen können“ und die Menschen nicht mehr fünf Tage pro Woche arbeiten müssen, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen.

Bill Gates sieht große Veränderung durch KI

Obwohl künstliche Intelligenz einige positive Veränderungen bewirken könnte, hat Bill Gates jedoch bereits früher auf die Risiken der KI hingewiesen, wenn sie missbraucht wird. Im Juli veröffentlichte er einen 3.000 Wörter langen Blog-Beitrag auf Gatesnotes über die potenziellen Auswirkungen der KI.

Anzeige Anzeige

„Ich glaube nicht, dass die Auswirkungen der KI so dramatisch sein werden wie die der industriellen Revolution, aber sie werden sicherlich so groß sein wie die Einführung des PCs. Textverarbeitungsprogramme haben die Büroarbeit nicht abgeschafft, aber sie haben sie für immer verändert“, schrieb Gates auf seinem Blog. „Arbeitgeber und Arbeitnehmer mussten sich anpassen, und das taten sie auch.“

Bill Gates ist nicht der einzige Wirtschaftstitan, der eine kürzere Arbeitswoche vorhersagt. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, sagte, dass die nächste Generation von Arbeitnehmern aufgrund von KI nur noch eine Dreieinhalb-Tage-Woche haben wird. „Ihre Kinder werden 100 Jahre alt werden und dank der Technologie keinen Krebs haben, und sie werden wahrscheinlich dreieinhalb Tage pro Woche arbeiten“, sagte Dimon im Oktober gegenüber Bloomberg.

Anzeige Anzeige

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job. Hier gehts zum Shop!

Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen

10 Bilder ansehen Neue Arbeitswelt: 9 (+1) deutschsprachige Podcasts zum Folgen Quelle: