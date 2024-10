Vielleicht wäre sie eine berühmte Motorrad-Stuntfrau geworden. So wie jetzt die Französin Sarah Lezito eine ist, die etwa Scarlett Johansson in den Motorradszenen von The Avengers 2 doubelte. Der halsbrecherische Job wäre jedenfalls der absolute Traum für die heute 70-jährige Tizi Hodson gewesen.

Enthusiastische Stuntfrau-Bewerbung

Im Januar 1976 schickte sie daher eine enthusiastische Bewerbung auf eine Stellenanzeige als Stuntfahrer nach London. Es sei ihr egal, wenn sie sich die Knochen bräche, schrieb Hodson. Und sie verschwieg, dass sie eine Frau war – alles, um ihren Traumjob auch ja zu bekommen.

Als dann keine Reaktion kam, sei sie zunächst unglaublich enttäuscht gewesen, erinnert sich Hodson im Gespräch mit der BBC. Jeden Tag habe sie in der Post nachgesehen, aber eine Antwort kam nie.

Wie kam die Bewerbung nach 50 Jahren zurück?

Bis jetzt. Denn über 48 Jahre, nachdem sie die Bewerbung in den Briefkasten geworfen hatte, landete das Schreiben in ihrem Postkasten.

Unklar ist, wie es seinen Weg zu ihr fand. Denn Hodson hat eigenen Angaben nach sicher 50 Mal den Wohnort gewechselt und in fünf verschiedenen Ländern gelebt.

Auf dem zurückgesendeten Schreiben findet sich lediglich ein anonymer Hinweis. Demnach war der Brief offenbar hinter ein Regal einer Poststelle gerutscht – und erst jetzt wieder aufgetaucht.

Hodson lebte abenteuerliches Leben

Obwohl sie den Job als Motorrad-Stuntfrau nicht bekommen hat, ist Hodson nicht traurig darüber. Denn die Enttäuschung hielt sie nicht davon ab, ein abenteuerliches Leben zu führen. So zog es sie nach Afrika, wo sie als Schlangenbeschwörerin und Pferdeflüsterin arbeitete.

Außerdem lernte sie Flugzeug fliegen und wurde Kunstfliegerin und Fluglehrerin. Auch die Knochen brach sie sich im Laufe ihres Lebens einige Male. Rückblickend habe sie ein „wundervolles Leben“ verbracht, so Hodson.

Dennoch bedeute es ihr viel, das Schreiben wieder in Händen halten zu können. Sicher auch, weil jetzt klar ist, warum Hodson 1976 keine Antwort auf die Bewerbung bekommen hat.

