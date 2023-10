5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Kostbare Handys und Beckhams Karrieretipps

Handys sind Gebrauchsgegenstände. Wenn sie nicht mehr funktionieren oder veraltet sind, werden sie ausgewechselt. So ist es zumindest bei einem Großteil der Menschen. Einige aber sammeln die Dinger und geben viel Geld für sie aus.

Nicht nur Ebay ist voll von alten Handys, die teilweise erstaunlich viel Geld bringen. Aber nicht jedes Retrogerät ist auch viel wert.

Zu müde zum Lesen? t3n Weekly gibt es auch als Podcast.

Einige Handys sind mehr wert, als ihr denken würdet

Schaut mal in eure Schubladen – da könnten Schätze liegen. Denn es passiert oft, dass man ein altes Handy nicht verkauft, sondern einfach irgendwo ablegt. Und dann bleibt es da für immer liegen. Oder man macht es einfach Jahre später zu Geld. Denn einige Handys sind im Preis explodiert.

Ganz vorn mit dabei ist das Motorola Dyna TAC 8000x, das 1983 auf den Markt kam und damals mit einem Preis von rund 4.000 US-Dollar schon sehr teuer war. Heutzutage sind Sammler bereit, für ein gut erhaltenes Modell etwa das Doppelte, also rund 8.000 Dollar, zu zahlen.

Superstar mit super Tipps

Mit der Doku über David Beckham hat Netflix einen Volltreffer bei Fußballfans gelandet. Der Klick auf den Play-Button lohnt sich aber auch, wenn man sich nicht allzu doll fürs runde Leder interessiert. Aus der Karriere des ehemaligen Fußballstars lassen sich ein paar Learnings für den eigenen beruflichen Werdegang mitnehmen.

So war Beckham wie kein Fußballer vor ihm ein Experte für Personal Branding. Außerdem untermauert die Dokumentation den Stellenwert eines funktionierenden Teams als Stütze – auch in der Krise. Und Beckham zeigt, wie es euch gelingen kann, persönliche Freiheiten mit einem erfolgreichen Arbeitsalltag zu kombinieren.

Zufällig Zeuge bei einer Planetenkollision

Als zwei Eisriesen in der Größe des Neptuns und des Uranus 1.800 Lichtjahre von der Erde entfernt zusammenstießen, entstand jede Menge Geröll und ein riesiger, heißer, rotierender Brocken. Das Nachglühen der Kollision war sogar bis zur Erde erkennbar. Und doch hätten Forscher:innen den intergalaktischen Unfall beinahe verpasst.

Eigentlich wollten sie herausfinden, warum der Stern ASASSN-21qj, den die beiden Eisriesen vor der Kollision umkreisten, aus unerklärlichen Gründen Licht verlor. Erst der Tipp eines scharfsinnigen, aber anonymen Hobbyastronomen brachte das Forschungsteam auf die richtige Fährte.

Amazon ist 25 – und das haben die Leute am meisten gekauft

Amazon hat einfach alles. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon einige Gegenstände in dem Onlineshop erstanden, die ihr eigentlich gar nicht gebraucht habt. Auch das dürfte ein Grund für den Erfolg von Amazon sein: Es geht so einfach. In unserer Liste findet ihr die 25 meistverkauften Produkte in Deutschland. Auch dabei könnte das ein oder andere Schätzchen sein, das eigentlich niemand gebraucht hat.

Microsoft übernimmt Activision – und dreht an der Preisschraube

Die Übernahme von Activision durch Microsoft ist einer der größten Deals der letzten Jahre in der Gaming-Branche. Microsoft erweitert seine Möglichkeiten auf diesem boomenden Markt damit massiv. Auf Begeisterung stieß die Übernahme bei Gaming-Fans nicht.

Die Stimmung dürfte sich auch dadurch nicht verbessern, dass kurz nach der Übernahme die Preise für beliebte Activision-Titel wie Call of Duty auf Steam in einigen Ländern deutlich erhöht wurden. Betroffen sind unter anderem Brasilien, Indien, die Türkei und Argentinien.

Höhere Preise für einzelne Games auszutesten könnte ein Mittel von Microsoft sein, um sein Gaming-Abo, den Game Pass, zu stärken. Hier gibt es für einen Pauschalpreis Zugriff auf alle enthaltenen Games. Laut Xbox-Chef Phil Spencer sind Abomodelle die Zukunft des Gamings bei Microsoft. Kurz nach der Preiserhöhung kündigte Spencer allerdings an, dass die Activision-Titel frühestens 2024 im Game Pass landen würden. Die Preiserhöhung könnte auch noch auf interne Entscheidungen seitens Activision zurückgehen, die vor der Übernahme getroffen wurden.

Wir dürfen in naher Zukunft mit weiteren Neuerungen bei Microsoft und Activision rechnen, denn der Transformationsprozess scheint noch lange nicht abgeschlossen zu sein.

