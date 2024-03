5 Dinge, die du diese Woche wissen musst: Eckball, KI, Kopfball, Tor

Im Juni startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und schon jetzt gibt es viel Trubel. So sorgten etwa die Werbespots um die neuen DFB-Trikots für Diskussionen. Abseits vom Marketing wird auch interessant sein, in welchem Rahmen künstliche Intelligenz bei dem Turnier zum Einsatz kommt.

Auf Vereinsebene gibt es bereits Klubs, die mit der Technologie experimentieren. Im Januar kündigte zum Beispiel der FC Sevilla an, beim Talentscouting auf künstliche Intelligenz zu setzen. Künftig könnten KI-Modelle aber auch größeren Einfluss auf das Geschehen auf dem Rasen haben.

TacticAI für die perfekte Ecke

Gemeinsam mit dem FC Liverpool hat Google Deepmind TacticAI entwickelt. Das Modell soll Trainern bei Eckstößen zur Seite stehen und im besten Fall zu mehr Toren oder einer besseren Verteidigung führen. Dafür hat Deepmind Daten aus der englischen Premier League analysiert und verarbeitet. Mit denen soll TacticAI dazu in der Lage sein, Passempfänger und Schussversuche vorherzusagen. Für Übungsleiter ergeben sich daraus Vorteile: Sie müssen – zumindest bei Eckbällen – keine langen Videoanalysen mehr machen. Stattdessen sollen sie für die passende Aufstellung im Strafraum auf das KI-Modell zurückgreifen, Situationen aus der Vergangenheit nachschlagen oder die bestehende Taktik anpassen können. Dabei könne TacticAI auch Tipps geben. Offen ist, ob und wann erste Klubs das Modell einsetzen.

Entwickler erklärt KI anhand einer Excel-Tabelle

GPT-Modelle anhand einer Tabelle erklären? Das geht, wie der Entwickler Ishan Anand zeigt. Seine Excel-Tabelle besteht aus mehreren Seiten, auf denen die Verarbeitungsschritte von einer KI dargestellt werden. Auf die Art könnt ihr nachvollziehen, was genau passiert, wenn ihr ChatGPT oder ähnlichen KI-Systemen eine Frage stellt. Mit einer Größe von 1,25 Gigabyte ist die Tabelle allerdings nicht gerade handlich.

So ungesund ist das Sitzen wirklich

Eine neue Studie der Universität von Kalifornien in San Diego zeigt, dass langes Sitzen das Sterberisiko erhöht. Die Studie beobachtete über ein Jahrzehnt lang 5.856 Teilnehmer:innen im Alter von 63 bis 99 Jahren und fand heraus, dass diejenigen, die mehr als elf Stunden pro Tag saßen, ein 57 Prozent höheres Sterberisiko hatten als diejenigen, die weniger als neuneinhalb Stunden saßen.

5 alternative Android-Tastaturen, die du kennen solltest

Keine Smartphone-App wird häufiger genutzt als die Tastatur-App. Dennoch verwenden die meisten Menschen die vorinstallierte Keyboard-App und schauen sich Alternativen gar nicht erst an. Dabei bieten die teilweise echte Vorteile. Auf t3n stellen wir euch daher fünf alternative Tastatur-Apps für Android-Smartphones vor und erklären, wo die jeweiligen Vor- und Nachteile liegen.

Der Ein-Mann-Hit

Über 30 Millionen Mal hat sich Stardew Valley verkauft. In dem Spiel lasst ihr eine heruntergekommene Farm wieder aufleben, betreibt Landwirtschaft und knüpft Kontakte mit den Dorfbewohner:innen. Was aber nur wenige wissen: Den Spielehit hat Eric Barone ganz allein entwickelt. Vier Jahre arbeitete er an dem Spiel und jobbte nebenher noch als Platzanweiser in einem Kino in Seattle. Viel Wichtiges zur Spieleentwicklung brachte er sich außerdem selbst bei, darunter das Programmieren und die Musikkomposition. Mittlerweile ist Barone nicht mehr allein. Ein Team hat die Weiterarbeit an Stardew Valley übernommen, Barone selbst hat mit Haunted Chocolatier bereits den geistigen Nachfolger angekündigt.

