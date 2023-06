Meilenstein: Neuer 5er-BMW darf teilautomatisiert 130 km/h fahren

Großer Erfolg für Automobilhersteller BMW: Der neue 5er-BMW ist das erste teilautomatisierte Auto, das auf deutschen Autobahnen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde unterwegs sein darf. Die erstmals in Deutschland angebotene Ausführung des BMW-Autobahn-Assistenten erlaubt es dem Fahrer, während der Fahrt die Hände vom Lenkrad zu nehmen und in komfortabler Position abzulegen. Zudem kann per Blick-Bestätigung die Spur gewechselt werden. Dabei wird das System kontinuierlich von einer Sicherheitskamera überwacht.

Das Kraftfahrtbundesamt erteilte am Montag die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen. Zuvor hatte BMW selbst einige Test durchgeführt und entsprechend ausgestattete Fahrzeuge anschließend an die Behörde übergeben. Mit der erteilten Genehmigung bestätigt das Kraftfahrtbundesamt offiziell die sichere Funktionalität des Autobahn-Assistenten.

Assistent nur auf vorgegebenen Strecken verfügbar

Dennoch können Fahrer des 5er-BMW nicht beliebig die Hände vom Lenkrad nehmen. Strecken, auf denen der Fahrer seine Hände für längere Zeit vom Lenkrad nehmen kann, werden speziell ausgewiesen. Zudem kann der neue Autobahn-Assistent nur auf baulich voneinander getrennten Richtungsfahrbahnen genutzt werden. Wann genau der Assistent verfügbar ist, wird am Display angezeigt.

Mit einem neuen Software-Stac, der Anbindung an die BMW-Cloud sowie einer leistungsstarken Rechenplattform schafft BMW die technischen Vorraussetzungen für den Autobahn-Assistenten. Darüber hinaus umfasst das System Kameras, Ultraschall- und Radarsensoren der jüngsten Generation. Eine Live-HD-Karte mit exakten Streckenverläufen wird während der Fahrt kontinuierlich per GPS-Ortung abgeglichen und sorgt so für eine präzise Positionsbestimmung des Autos.

Der BMW-Autobahn-Assistent ist bislang bereits in den USA und in Kanada verfügbar. Dort kann er unter anderem in der BMW-7er-Reihe genutzt werden. In Deutschland ist die neue BMW-5er-Limousine das erste Fahrzeug damit. Die Markteinführung beginnt im Oktober 2023.

Mehr zu diesem Thema