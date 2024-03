Air Head: OpenAIs Sora erschafft Kurzfilm – und zeigt, wie KI die Filmbranche verändern könnte

OpenAIs Sora ist schon vor dem Release für viele ein weiterer Meilenstein der KI-Geschichte. Mit dem Tool lassen sich kurze, realitätsnahe Videoclips aus Text-Prompts erstellen. OpenAI hat bereits mit einigen Beispielen gezeigt, was die künstliche Intelligenz leisten kann.

Anzeige Anzeige

Jetzt geht ein kleines Produktionsstudio aus Kanada noch einen Schritt weiter: Sie haben mit Sora einen Kurzfilm erstellt, der rein aus KI-generierten Clips zusammengeschnitten wurde.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Worum geht es in Air Head?

Air Head erzählt die Geschichte eines Mannes, der einen gelben Luftballon anstelle seines Kopfes hat. Im Kurzfilm sehen wir ihn in verschiedenen Phasen seines Lebens und begleiten ihn bei Freuden und Herausforderungen, die das Leben als „Luftkopf“ mit sich bringt.

Anzeige Anzeige

Der Clip ist dabei in viele kurze Segmente aufgeteilt. Kein Wunder, schließlich ist Sora „nur“ in der Lage, einminütige Videos zu erstellen. Auch wenn die Einblicke in das Leben des „Air Head“ ziemlich chaotisch zusammengeschnitten sind, ergibt sich dennoch ein interessantes Gesamtbild – und vor allem ein Ausblick auf das, was künftig in der Filmbranche mit Sora möglich sein könnte.

Wer steckt hinter dem Kurzfilm?

„So gut Sora darin ist, Dinge zu erstellen, die realistisch aussehen: Was uns besonders reizt, ist die Möglichkeit, komplett unwirkliche Dinge zu erschaffen“, heißt es von Shy Kids, den Macher:innen des Kurzfilms. Shy Kids ist eine Multimedia-Produktionsfirma, ansässig in Toronto, Kanada.

Anzeige Anzeige

Laut Shy Kids können alle Kreativschaffenden – und solche, die es werden wollen – künftig ihre Ideen in Windeseile umsetzen. Schließlich braucht es dann nur noch ebendiese Idee, und Sora kann mit den richtigen Eingaben die visuelle Umsetzung übernehmen.

Wann Sora für die Öffentlichkeit erscheint, ist bisher nicht bekannt. OpenAI hat bislang nur bestätigt, dass der Release noch 2024 stattfinden soll. Vorab will man Sora aber noch schneller und vor allem sicherer machen.

10 Bilder ansehen Sora: Das sind die besten Clips von OpenAIs Video-KI Quelle:

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz