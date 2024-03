Figure 01: Dieser Roboter redet so menschlich, dass es erschreckend ist

Der Figure 01 soll künftig in Lagern und Fabriken zum Einsatz kommen. (Foto: Picture Alliance/Associated Press | Jae C. Hong)

Auf den ersten Blick hat der Figure 01 wenig Menschliches an sich. Der humanoide Roboter sieht ähnlich aus wie der Tesla Optimus. Nach außen ist viel Technik zu sehen. Statt eines Gesichts hat der Figure 01 ein Display. Mehr noch: Im aktuellen Video von Figure AI ist die Maschine offenbar an ein Gestell montiert. Laufen kann sie in diesem Clip nicht. Das will das Unternehmen auch nicht demonstrieren. Interessant wird es, wenn ein Mitarbeiter Figure 01 anspricht.

Figure 01 klingt wie ein echter Mensch

„Was siehst du gerade?“, fragt die Person. Der Roboter antwortet korrekt: einen roten Apfel auf einem Teller in der Mitte des Tisches, ein Trockengestell mit Tassen und einen Teller sowie den Fragensteller, der die Hände auf dem Tisch abstützt. Die Antwort ist beeindruckend, aber noch beeindruckender ist die Weise, wie er antwortet. Die Stimme klingt menschlich, nicht mechanisch.

Danach bittet der Mitarbeiter den Roboter, ihm etwas zu Essen zu geben. Der Roboter greift zielsicher zum Apfel. Danach soll die Maschine Müllsäckchen in einen Korb befördern und erklären, warum sie gerade den Apfel ausgehändigt hat. Der Apfel sei das einzige Essbare gewesen, erklärt der Roboter. Während seine Bewegungen teilweise noch unbeholfen wirken, baut er beim Sprechen sogar kurze Pausen ein.

Im weiteren Verlauf des Videos beantwortet der Roboter weitere Fragen korrekt und räumt das Geschirr in den Korb ein. Abschließend soll er bewerten, wie gut er sich geschlagen hat. „Ich … ich denke, ich habe das sehr gut gemacht“, sagt er, bevor er seine Handlungen zusammenfasst.

OpenAI steuert Sprachmodell bei

Dass der Roboter so gut antworten kann, liegt an einer Zusammenarbeit mit OpenAI. Die hatte Figure AI erst im Februar 2024 verkündet. Man wolle gemeinsam die nächste Generation von KI-Modellen für humanoide Roboter entwickeln, heißt es in der Pressemitteilung. Wie Techradar berichtet, kann Figure 01 mithilfe des multimodalen OpenAI-Modells VLM Bilder und Texte verstehen.

Künftig soll Figure 01 nicht nur als smarter Gesprächspartner herhalten, sondern auch Arbeiten in Fabriken und Lagern übernehmen. Einer der ersten Partner ist der Autobauer BMW. In Zukunft soll der Roboter auch im Haushalt und bei der Altenpflege helfen. Wie weit der Weg noch ist, zeigt ein Video von Februar 2024. Hier ist Figure 01 zu sehen, wie er eine Kiste von einem Stapel zu einem Förderband trägt. Das wirkt alles noch ungelenk und langsam. Zudem ist der Roboter bei der Arbeit noch an ein Kabel angeschlossen.

Dass andere Unternehmen an den Erfolg von Figure AI glauben, zeigt die Series‑B-Finanzierungsrunde. In der konnte das junge Unternehmen 675 Millionen US-Dollar einsammeln. Geldgeber waren unter anderem Nvidia, Microsoft, der OpenAI Startup Fund und Bezos Expeditions, die Investmenfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Offen bleibt auch, ob die Interaktion in dem aktuellen Video wirklich der Realität entspricht oder ob Figure 01 in dem Clip eine Art Demonstrationsmodus ausgeführt hat.

