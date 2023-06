Supernova SN 2023ixf in der Spiralgalaxie Messier 101 – gibt es dort Signale von Aliens? (Bild: Craig Stocks)

Am 19. Mai 2023 entdeckte der japanische Amateurastronom Koichi Itagaki in der Spiralgalaxie Messier 101, im Sternbild Großer Bär, eine gewaltige Supernova. Die SN 2023ixf genannte Typ-2-Supernova fand 21 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt statt – und zieht jetzt das Interesse von Forscher:innen sowie Amateuren auf sich.

Supernova: Forscher suchen nach Alien-Signalen

Genau dieses Interesse könnten auch Aliens voraussetzen und eine Supernova wie SN 2023ixf nutzen, um mit in deren Umfeld platzierten Signalen zu anderen intelligenten Lebewesen im Universum durchzudringen. Etwa zu Menschen auf der Erde.

Das zumindest ziehen Forscher:innen der Universität Washington, des Seti-Instituts, der Universität Yale und des Smith College in Betracht. In einer Studie legen sie jetzt dar, wie sie die Suche nach Alien-Signalen rund um die Supernova eingrenzen – um die Erfolgschancen auf ein Auffinden der Signale zu erhöhen.

Suche nach Signalen: Seti-Ellipsoid zur Eingrenzung

Zum Einsatz kommt dabei eine Strategie der Seti-Forschung (Search for Extraterrestrial Intelligence), die Seti-Ellipsoid genannt wird. Dieses Ellipsoid wird nach dem Zeitrahmen berechnet, in dem Menschen und mögliche Aliens die Supernova sehen können.

In der Zone enthalten sind laut Futurezone 100 Sterne, die von einer deutlich größeren Zahl an Exoplaneten umkreist werden könnten – mit entsprechend vielen oder wenigen Möglichkeiten für außerirdisches Leben. Auf diese definierte Zone wollen die Forscher:innen in den kommenden Monaten einmal pro Monat ihre Instrumente richten.

Radioteleskope zur Suche nach Technosignaturen

Gesucht wird dabei nach sogenannten Technosignaturen, etwa Radiosignalen. Entsprechende Daten kommen unter anderem von den Radioteleskopen Byrd-Green-Bank-Teleskop und dem Allen Telescope Array.

Trotz der Einengung des zu untersuchenden Raumes auf das Seti-Ellipsoid um die Supernova SN 2023ixf bleibt die Suche nach Technosignalen von Aliens freilich eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Schließlich bleibt offen, ob intelligente Außerirdische überhaupt gefunden werden wollen und zur Kontaktaufnahme Radiosignale aussenden würden.

Geringe Chancen, Alien-Signale zu finden

Wie gering die Chancen sind, ein Alien-Signal aufzuspüren, ist wiederum auch den Forscher:innen bewusst. Warum sie dennoch danach suchen? Ihrer Meinung nach wäre es schade, wenn eigens ein Signal geschickt, aber auf der Erde niemand zuhören würde.

