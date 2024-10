Alle Premium-Features inklusive: Diese Adobe-App könnt ihr jetzt kostenlos nutzen

Adobe Fresco ist nun komplett kostenlos in den App-Stores verfügbar. (: Screenshot T3n)

Den Namen Adobe hatten sicher schon fast alle Computernutzer:innen schon einmal auf dem (Bild-)Schirm. In den allermeisten Fällen sicherlich im Zusammenhang mit PDF-Dokumenten. Der Adobe Acrobat Reader ist die weltweit bekannteste Software zum Lesen und Bearbeiten von PDFs.

Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 400 Milliarden PDFs mit Acrobat geöffnet und 16 Milliarden Dokumente bearbeitet.

Wirklich starke Software bietet das Unternehmen auch für alle Kreativen. In der ersten Reihe steht Photoshop, das alles bietet, was professionelle Grafiker und Bildbearbeiter zum Arbeiten brauchen.

Adobe überrascht nicht zum ersten Mal mit kostenloser Software

Doch Top-Software von Adobe hat ihren Preis. So schlägt etwa das Jahresabo für Photoshop derzeit mit rund 310 Euro zu Buche. Dennoch überrascht der kalifornische Hersteller immer mal wieder mit kostenlosen Schmankerln.

So gibt es etwa die ehemals 1000 Euro teure Vollversion von Photoshop CS2 mittlerweile kostenlos zum Download wie etwa hier bei Chip.

Und aktuell dürfen sich also jetzt alle über Fresco freuen, das Adobe inklusive aller Premium-Funktionen verschenkt. Die Basisversion war schon immer kostenlos. Wer jedoch alle Premium-Features nutzen wollte, musste dafür jährlich 9,99 Dollar berappen. Im Vergleich zu aktuellen Photoshop-Versionen sicher immer noch ein echtes Schnäppchen, aber jetzt eben völlig kostenlos.

Mit der Aktion will Adobe Illustratoren auf seine kreative Softwareplattform locken

Ohne Hintergedanken geht diese Aktion natürlich nicht vonstatten. So will Adobe versuchen, Illustratoren zu seiner kreativen Softwareplattform zu locken, wie das Technikportal The Verge berichtet.

Fresco sei Adobes Antwort auf beliebte Apps wie Procreate und Clip Studio Paint, die alle eine Vielzahl von Werkzeugen sowohl für digitale Kunst als auch für die Simulation realer Materialien wie Skizzierstifte und Aquarellfarben bieten. Allerdings könne Fresco nicht mit dem Einmalkaufmodell von Procreate für 12,99 USD mithalten.

Interessante Funktionen und Cloud-Speicherunterstützung

Dennoch verfüge Fresco über einige interessante eigene Funktionen, wie Reflexions- und Rotationssymmetrie (die Kunstwerke beim Zeichnen spiegeln) und die Möglichkeit, Zeichnungen mit Bewegungsvorgaben wie „Hüpfen“ und „Atmen“ schnell zu animieren. Außerdem bietet die Adobe-Software auch Vorteile wie etwa eine Desktop-App und Cloud-Speicherunterstützung (Procreate-Dateien werden lokal gespeichert). The Verge meint: „Die völlige kostenlose Bereitstellung könnte ausreichen, um neue Benutzer und Künstler für die Plattform zu gewinnen.“

Für alle Nicht-Profi-Zeichner lohnt sich die App allemal. Weil: Ausprobieren kostet ja nix.

