Alternative App-Stores: Was iPhone-Nutzer jetzt wissen müssen

In der EU ist Apples App-Store-Monopol vorbei. (Foto: Gabo_Arts / Shutterstock.com)

Das Update auf iOS 17.4 bringt neue Emojis mit und verschriftlicht eure Podcasts. Zumindest innerhalb der EU gibt es aber noch eine deutlich größere Neuerung: Mit dem Update ist es möglich, alternative App-Stores auf dem iPhone zu installieren.

Anzeige Anzeige

Das bedeutet, dass ihr Apps zukünftig nicht mehr zwingend nur aus Apples App-Store herunterladen könnt. Wir erklären die Hintergründe und welche Vor- und Nachteile sich daraus für euch ergeben.

Warum öffnet Apple das iPhone für alternative App-Stores?

Die Öffnung erfolgt nicht freiwillig. Apple ist aufgrund der EU-Gesetzgebung gezwungen, ab dem 6. März 2024 alternative App-Marktplätze auf dem iPhone zu erlauben. Das ergibt sich aus dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA), mit dem Digitalplattformen mit besonders großer Marktmacht gezwungen werden sollen, sich stärker für den Wettbewerb zu öffnen.

Anzeige Anzeige

Zu diesen als „Gatekeeper“-Diensten bezeichneten Angeboten gehört auch Apples App-Store. Denn mit dem kontrollierte der iPhone-Hersteller bislang alleine, welche Apps auf den Smartphones des Herstellers installiert werden konnten – und verdiente fleißig daran mit.

Wird es alternative App-Stores auch für das iPad geben?

Nein. Die EU zwingt Apple nur zur Öffnung des iPhones für alternative App-Marktplätze. Dementsprechend wird der Konzern das iPad auch nicht für solche Angebote öffnen.

Anzeige Anzeige

Welche alternativen App-Stores sind geplant?

Eine Reihe von Unternehmen hat bereits angekündigt, alternative App-Marktplätze für iOS anzubieten. Darunter befindet sich unter anderem der Fortnite-Entwickler Epic, der seine vom PC bekannte Videospiel-Plattform in der EU auf das iPhone bringen will.

Darüber hinaus will das ukrainische Unternehmen Macpaw seinen bislang nur für macOS verfügbares App-Abonnement Setapp auf das iPhone bringen.

Anzeige Anzeige

Mit Mobinvention hat darüber hinaus auch ein deutsches Unternehmen angekündigt, einen alternativen App-Store anzubieten. Das Unternehmen will die Plattform auch anderen Firmen als White-Label-Lösung zur Verfügung stellen. Andere Firmen könnten auf Basis der Mobinvention-Plattform dann eigene alternative Marktplätze anbieten.

Darüber hinaus planen auch die Macher von Altstore, einen echten App-Marktplatz zu errichten. Altstore bietet schon jetzt die Möglichkeit, App an Apples App-Store vorbei auf einem iPhone zu installieren. Allerdings erfordert das ein gewisses Maß an Aufwand.

Kann ich noch auf alternative App-Stores zugreifen, wenn ich die EU verlasse?

Jein. Wer die Europäische Union nur kurz verlässt, soll innerhalb einer Übergangsfrist weiterhin auf alternative App-Stores zugreifen können. Bei längeren Aufenthalten im Nicht-EU-Ausland soll der Zugriff indes eingestellt werden.

Anzeige Anzeige

Aus einem alternativen App-Marktplatz installierte Apps könnt ihr dann zwar weiterhin nutzen, aber ihr erhaltet unter Umständen keine Updates mehr.

Unklar ist derzeit, wie lange die Übergangsfrist sein wird.

Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht

Anzeige Anzeige

11 Bilder ansehen Diese iPhone-Funktionen kennst du vermutlich noch nicht Quelle: (Foto: t3n)

Welche Vorteile haben alternative App-Stores?

Aus Sicht von Nutzer:innen sind alternative Marktplätze vor allem dann interessant, wenn Apps angeboten werden, die es im App-Store nicht gibt. Denkbar wären beispielsweise Emulatoren, die Apple grundsätzlich nicht in den App-Store aufnimmt.

App-Entwickler:innen wiederum könnten von geringeren Gebühren beim Verkauf ihrer Apps profitieren.

Welche Auflagen müssen Anbieter alternativer App-Stores erfüllen?

Apple macht es Unternehmen nicht ganz einfach, einen alternativen App-Store anzubieten. Zum einen müssen Firmen dafür zunächst eine Genehmigung bei Apple beantragen. Das entsprechende Vertragswerk legt Marktplatz-Betreiber:innen gewisse Pflichten auf. Darunter beispielsweise die Prüfung auf Urheberrechtsverstöße. So soll die Schaffung von App-Stores für Raubkopien verhindert werden.

Anzeige Anzeige

Außerdem verlangt Apple die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 0,50 Euro pro Erstinstallation einer Marktplatz-App. Darüber hinaus sollen Firmen eine Bürgschaft in Höhe von einer Million Euro hinterlegen.

Immerhin ist Apple in der Hinsicht etwas zurückgerudert: Wer seit zwei Jahren Teil von Apples Entwickler:innen-Programm ist und mindestens eine App im App-Store anbietet, die im vergangenen Jahr mehr als eine Million Mal installiert wurde, muss keine Bürgschaft hinterlegen.

Stellen alternative App-Stores ein Sicherheitsrisiko dar?

Apple wird nicht müde, vor den Gefahren alternativer App-Stores zu warnen. Denn der Konzern könne nicht garantieren, dass die Konkurrenten ausreichende Maßnahmen gegen die Verbreitung von Schadsoftware treffen.

Anzeige Anzeige

Diese Gefahr ist durchaus gegeben und Nutzer:innen werden sich in Zukunft nicht nur sehr genau überlegen müssen, welche Apps sie installieren, sondern auch aus welcher Quelle. Allerdings konnte Apple in der Vergangenheit auch nicht immer verhindern, dass es Schadsoftware in den App-Store geschafft hat.