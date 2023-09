Nutzt Amazon seine marktbeherrschende Stellung aus?

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

USA: Monopolklage gegen Amazon eingereicht

Die Federal Trade Commission und 17 US-Bundesstaaten haben eine bedeutsame Kartellklage gegen Amazon eingereicht, in der dem E-Commerce-Riesen vorgeworfen wird, illegale Praktiken anzuwenden, um sein Monopol im Online-Einzelhandel zu schützen und den Wettbewerb zu unterdrücken. Hauptanklagepunkte beinhalten die Kontrolle über die „Buy Box“, die es Amazon ermöglicht, Preise von Konkurrenten zu steuern, und die Verwendung von Fulfillment- und Lieferdiensten, um Verkäufer zur Bereitstellung von Prime-Vorteilen zu zwingen.

Windows 11 in der EU ohne Copilot: So nutzt ihr ihn trotzdem

Microsoft hat ein Update für Windows 11 veröffentlicht, das den KI-Assistenten Copilot enthält. EU-Nutzer können den Copilot jedoch nicht direkt nutzen und müssen einen Workaround anwenden, um das Feature zu aktivieren. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Windenergie: Drachen statt Windräder

RWE testet in Irland eine innovative Methode zur Gewinnung von Windenergie mittels eines speziellen Drachens. Die Technologie wurde von dem Startup Kitepower entwickelt, mit dem RWE für dieses Projekt zusammenarbeitet. Johannes Peschel, CEO von Kitepower, erklärte, dass der Drachen in einer speziellen Flugmuster-Technik Energie erzeugt, die dann in elektrischen Strom umgewandelt wird.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

