Amazon Prime Days: Diese Fritzbox-Angebote sind besonders günstig

Zu Amazons Prime Days gibt es zahlreiche Angebote. Wir haben euch bereits die besten Deals für das Homeoffice und die besten Gaming-Angebote gezeigt. Sowohl für das Homeoffice als auch fürs Gaming eignen sich die Router von AVM. Wer aktuell nach einer neuen Fritzbox sucht, kann bei den Prime Days kräftig sparen.

Diese Fritzboxen sind zu den Prime Days günstiger

Alle Geräte, die wir euch hier vorstellen, sind im Rahmen der Prime Days zum Bestpreis zu haben. Es lohnt sich also, noch zuzuschlagen, bevor Amazon die Rabattaktion beendet.

Fritzbox 7530 AX

Den Anfang dieser Übersicht macht die Fritzbox 7530 AX*. Hier bekommt ihr einen DSL-Router mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde (Mbit/s), wenn euer Internetanschluss diese Geschwindigkeit bietet. Der Router unterstützt bereits Wi-Fi 6, kann als Mediaserver und Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse genutzt werden (zusätzlich gibt es einen analogen Telefonanschluss). Zudem hat der Router vier Gigabit-LAN-Anschlüsse für Geräte, die ihr direkt mit dem Router verbinden wollt.

Fritzbox 7590 AX

Wer noch mehr Power für das Heimnetzwerk will, kann zur Fritzbox 7590 AX* greifen. Der High-End-Router von AVM bietet ebenfalls Wi-Fi 6 und kann neben DSL dank WAN-Anschluss auch für Glasfaser- und Kabelanschlüsse genutzt werden – dafür benötigt ihr aber meist ein zusätzliches Modem. Ihr bekommt zudem wieder vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, allerdings zwei Telefonanschlüsse (zusätzlich zu bis zu sechs kabellosen DECT-Telefonen) und zwei USB-Anschlüsse für Festplatten und Co. Zudem sind letztere bereits USB-3.0-Anschlüsse, was für höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten sorgt.

Das Besondere bei Amazon: Hier bekommt ihr die Fritzbox 7590 AX in einer Exclusive-Version. Neben dem eigentlichen Router bekommt ihr auch noch einen 64-GB-USB-Stick von Sandisk dazu. Mit diesem könnt ihr besagte USB-Anschlüsse gleich nutzen und eure Daten auf dem eigenen Heimserver ablegen.

Fritzbox 4060

Die Fritzbox 4060* eignet sich für alle Highspeed-Anschlussarten. Egal, ob Glasfaser, DSL oder Kabelinternet: Der 2,5-Gigabit-WAN-Port sorgt dafür, dass ihr euren Internetanschluss vollkommen ausreizen könnt. Wi-Fi 6 bietet der Router auch, allerdings mit einem Triband. Ihr könnt euch also einmal über 2,4 Gigahertz (Ghz) und zweimal über 5 Ghz Geräte verbinden. Das lohnt sich vorwiegend bei besonders vielen Geräten im Netzwerk, die gleichzeitig das Internet nutzen. Zudem bekommt ihr drei Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie einen USB-Anschluss mit USB 3.0. Schnurlose Telefone und Smarthome-Geräte können per DECT direkt mit der Fritzbox verbunden werden.

Weitere AVM-Geräte mit starken Rabatten

Habt ihr schon eine Fritzbox zu Hause? Dann braucht ihr wahrscheinlich keinen neuen Router. Was aber, wenn die WLAN-Verbindung in einigen Bereichen eurer Wohnung oder eurem Haus etwas schwächer ist? Gerade bei Gebäuden mit dicken Mauern und vielen Räumen kann die Fritzbox nicht alle Bereiche gleichmäßig mit Internet versorgen.

AVM FritzRepeater 1200 AX

Um dieses Problem zu beheben, gibt es Fritz-Repeater. Diese schnappen sich das WLAN-Signal der Fritzbox und senden es noch einmal aus. So können andere Bereiche und Geräte von eurem schnellen Internet profitieren. Bei den Amazon Prime Days ist der AVM FritzRepeater 1200 AX* im Angebot. Der Vorteil des Geräts: Es kann direkt in eine Steckdose gesteckt werden und verrichtet dort unauffällig seinen Dienst. Dennoch bietet der Repeater WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s und einen Gigabit-LAN-Anschluss.

AVM FritzRepeater 3000 AX

Wer einen etwas größeren Repeater mit mehr Anschlüssen benötigt, wird zu den Amazon Prime Days mit dem AVM FritzRepeater 3000 AX* fündig. Zwar nimmt dieser etwas mehr Platz weg, dafür erreicht der Repeater bis zu 4.200 Mbit/s und hat insgesamt acht Antennen, um das Signal gleichmäßig zu verteilen. Zudem können bis zu zwei Geräte per LAN angeschlossen werden.

