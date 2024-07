5 Gaming-Deals zum Amazon Prime Day – und warum sie sich für euch lohnen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wer im Rahmen der Prime Days auf Amazon unterwegs ist, kann schnell von der schieren Flut aus Angeboten überwältigt werden. Gerade im Gaming-Bereich gibt es so viele Angebote zu Games und Equipment, sodass das Durchforsten aller Angebote einige Zeit in Anspruch nimmt.

Wir haben euch diese Aufgabe abgenommen und zeigen euch hier die interessantesten Gaming-Deals der Amazon Prime Days. Hier findet ihr neben relativ aktuellen Spielen auch Kopfhörer, Tastatur und Maus sowie einen schicken Controller.

Banishers: Ghost of New Eden (PS5, Xbox Series X)

Amazon bietet das Story-Action-RPG Banishers:Ghost of New Eden* zum Spitzenpreis an. Seit dem Release des Spiels im Februar 2024 hat das Game nur selten weniger als 40 Euro gekostet. Zu den Prime Days bekommt ihr das Spiel für 38,24 Euro für die PS5. Xbox-Spieler:innen müssen leider etwas tiefer in die Tasche greifen: Auf der Microsoft-Konsole kostet das Spiel knapp 45 Euro. Wenn ihr Prime-Kunden seid, kommt ihr aber so im Vergleich zu anderen Anbieter:innen dank des kostenlosen Versands immer noch besser weg.

In Banishers: Ghost of New Eden verfolgt ihr die Geschichte zweier Geisterjäger im Jahr 1695. Antea und Red sind aber nicht nur Geisterjäger, sondern auch ein Liebespaar. Ihre Verbindung wird auf die Probe gestellt, als Antea tödlich verwundet wird. Sollte Red sie jetzt ebenso verbannen wie die anderen Geister? Oder gibt es einen Weg, sie zurückzuholen?

HyperX Cloud III (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Der HyperX Cloud III* gehört zu den bestbewerteten Kopfhörern auf Amazon. Dabei heben Käufer:innen vor allem den Tragekomfort, die robuste Verarbeitung und einen glasklaren Klang hervor. Wer auf der Suche nach einem Kopfhörer für möglichst viele Plattformen ist, wird mit diesem Gerät fündig. Im Rahmen der Prime Days ist der Kopfhörer noch einmal deutlich günstiger zu haben. Amazon bietet ihn für 59,89 Euro an. Andere Anbieter:innen liegen aufgrund des Versands über diesem Preis.

Logitech-G815-Gaming-Tastatur

Wer von normalen Tastaturen auf mechanische Switches umsteigen will, bekommt mit der Logitech G815* endlich die Chance dazu. Die Tastatur bietet taktile Switches von Logitech, ein Num-Pad sowie Zusatztasten für die Mediensteuerung. Zudem könnt ihr die Hintergrundbeleuchtung sämtlicher Tasten dank einer Software frei an eure Wünsche anpassen.

Der Deal zu den Amazon Prime Days lässt sich sehen: Die Logitech-Tastatur ist für nur 109,90 Euro zu haben. Andere Anbieter:innen verlangen rund 20 Euro mehr.

Logitech-G-Pro-Wireless-Gaming-Maus

Passend zur Logitech-Tastatur könnt ihr euch auch eine hervorragende Gaming-Maus holen. Die Logitech G Pro Wireless* ist – wie der Name schon verrät – kabellos. Der Sensor kann auf bis zu 25.000 DPI eingestellt werden. Zudem könnt ihr vier bis acht programmierbare Tasten an der Maus aktivieren. Wollt ihr nicht so viele Zusatztasten, werden sie mit einer glatten Blende einfach versteckt. Die Logitech-Maus ist im Rahmen der Prime Days für 69,99 Euro zu haben. Laut Preisvergleich verlangen andere Onlinehändler:innen mindestens 80 Euro für die Maus.

Microsoft-Xbox-Wireless-Controller

Wer gern am PC oder der Xbox zockt, benötigt einen guten Controller. Mitunter stammen die besten Gamepads von Microsoft selbst – mit den offiziellen Xbox-Controllern. Zu den Prime Days bekommt ihr den Xbox Wireless Controller* für 47,99 Euro. Der Preis gilt für die Farbvarianten Schockblau, Velocity-Grün, Pulse-Rot, Carbon-Schwarz und Robot-Weiß. Andere Farbvarianten können im Preis variieren. Unter den gebotenen Farben sollte aber wahrscheinlich jeder einen passenden Controller finden.

Gaming-Zubehör, das auch im Arbeitszimmer nicht auffällt:

