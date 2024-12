Amazons Last-Minute-Angebote vor Weihnachten: 5 gute Deals

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Die Black-Friday-Woche ist vorbei. Mit den Last-Minute-Angeboten will Amazon Schnäppchenjäger kurz vor Weihnachten trotzdem noch einmal locken. Das Niveau des Black Friday oder Cyber Monday erreichen die Preise nicht mehr. Wir haben euch aber fünf Gadgets herausgesucht, die aktuell günstiger zu haben sind als bei anderen Herstellern.

Aktuell gibt es bei Amazon die Apple Airpods Pro 2 für 219 Euro*. Damit sind die Inears nicht mehr so günstig wie in der Black-Friday-Woche mit 199 Euro Tiefstpreis. Im Verhältnis zu anderen Anbietern spart ihr aber immerhin ein paar Euro. Otto bietet die Kopfhörer zwar zum gleichen Preis an, schlägt aber noch Versandkosten obendrauf. Weitere Händler verlangen noch mehr. Die Airpods bieten eine aktive Geräuschunterdrückung, adaptives Audio (passt sich an die Umgebung an). Außerdem könnt ihr sie sogar als Hörhilfe benutzen (Artikel).

Googles reduzierte Pixel-Smartwatches

Android-Nutzer auf der Suche nach einer Smartwatch werden ebenfalls fündig. Amazon reduziert den Preis der Google Pixel Watch 2 (Test) und Google Pixel Watch 3 (Test). Mit diesen Smartwatches könnt ihr etwa eure Herzfrequenz messen und eure Fitness überwachen. Zusätzlich erkennen die smarten Uhren Trainingsroutinen.

Die Pixel Watch 2 für 189 Euro* lohnt sich allerdings nur, wenn ihr das Modell in Schwarz haben wollt. In anderen Farben ist die Pixel Watch 2 bei anderen Shops günstiger zu haben.

Ähnlich sieht es bei der Google Pixel Watch 3* aus. Amazon bietet derzeit das Modell in Schwarz mit 45-Millimeter-Bildschirm für 339 Euro an. Die kleinere Variante und Modelle in anderen Farben gibt es teilweise günstiger.

Die Pixel Watch 3 profitiert von einer überarbeiteten Software, höherer Displayhelligkeit und erweiterten Notfall-Funktionen wie der Pulsverlust-Erkennung. Damit kann die Uhr im medizinischen Notfall einen Notruf absetzen.

Mini-Beamer und kabelloses Ladegerät für Apple-Produkte

Ebenfalls reduziert: Der Mini-Beamer Nebula Capsule3 kostet derzeit 350 Euro *. Dabei handelt es sich um einen mobilen Projektor mit Akku. Inhalte wirft er mit Full HD an die Wand. In anderen Shops ist der Beamer teils deutlich teurer.

Falls ihr noch ein Ladegerät für euere Apple-Geräte sucht, findet ihr derzeit auf Amazon die Belkin 3-in-1 Ladestation*. Mittels MagSafe-Halter könnt ihr darauf euer iPhone oder die Apple Watch kabellos aufladen. Die Variante im Angebot verspricht zudem Fast Charge für die Smartwatch. Der vorige Amazon-Preis der letzten Wochen lag bei rund 130 Euro. Jetzt kostet euch das befristete Angebot der Ladestation 99,99 Euro. Laut Geizhals verkauft der nächste Händler diese Variante für 117 Euro – unterm Strich spart ihr also etwa 17 Euro.

