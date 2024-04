Android 15: Google will nicht, dass ihr Bluetooth ausschaltet – das ist der Grund

Das Bluetooth-Modul in Smartphones wird genutzt, um die Geräte etwa mit Kopfhörern oder Smartwatches zu koppeln. Doch die drahtlose Schnittstelle wird noch für weitere systemrelevante Dinge genutzt. Daher hat Google sich nun offenbar entschlossen, unter anderem in Android 15 eine neue Funktion zu integrieren, die Bluetooth einen Tag nach der Deaktivierung automatisch einschalten kann.

Vor allem eine neue Funktion scheint hierbei eine relevante Rolle zu spielen.

Android: Warum Google nicht will, dass die Bluetooth-Verbindung dauerhaft deaktiviert ist

Wie der Android-Code-Experte Mishaal Rahman auf Android Authority schreibt, hat er in den Assets von Android 15 Hinweise auf besagte Funktion entdeckt. Seinen Ausführungen zufolge wird diese automatische Bluetooth-Aktivierung vor allem für das neue Find-my-Netzwerk genutzt, das Apples Wo-ist-Netzwerk ähnelt.

Denn ähnlich wie Apples Lösung, um verloren gegangene Geräte wiederzufinden, sollen künftig Milliarden Android-Geräte zu einem umfassenden Netzwerk zusammen­geschlossen werden. Die Funktionsweise besteht darin, dass die teilnehmenden Geräte über Bluetooth ein Signal aussenden, das von anderen Geräten in der Nähe empfangen werden kann. Der Standort des sendenden Geräts wird dann von den empfangenden Geräten verschlüsselt und auf den Google-Server hochgeladen, sodass nur der:die Besitzer:in des sendenden Geräts dessen Standort sehen kann.

Bluetooth stellt also eine Kernkomponente des neuen Find-my-Gerätenetzwerks von Google dar. Wenn Nutzer:innen für den Einsatz des Netzwerks entscheiden, aber die Bluetooth-Funktion ihres Geräts deaktivieren, funktioniert das Netzwerk nicht wie vorgesehen.

Denn die Deaktivierung des Bluetooth-Moduls des Geräts bedeutet nicht nur, dass euer eigenes Gerät nicht mehr erreichbar ist, sondern auch, dass es vom kompletten Netzwerk entkoppelt ist und ihr anderen Personen nicht dabei helfen könnt, verlorene Geräte zu finden.

Bluetooth-Funktion wohl nicht nur Teil von Android 15

Google hat dieses Problem erkannt und wird offenbar zunächst mit Android 15 eine Funktion integrieren, um die Bluetooth-Funktion zu pausieren, statt sie komplett zu deaktivieren.

Bluetooth wird indes nicht nur für aufgebohrte Find-my-Netzwerk benötigt, sondern auch für Googles Airdrop-Alternative Quick-Share, mit der ihr Daten zwischen Android-Geräten drahtlos übertragen könnt.

Damit nicht jeder App-Anbieter diese Funktion missbrauchen könnte, steht diese Autoaktivierung nur für System-Apps zur Verfügung. Dauerhaft abschalten lässt sich Bluetooth laut Rahman dennoch.

Die Auto-on-Funktion für Bluetooth ist bereits Teil des AOSP-Codes, sodass auch andere Hersteller das Feature in ihre Android-Version integrieren können. Ferner deutet sich an, dass das Feature nicht nur Bestandteil von Android 15 bleiben dürfte und auch in ältere Android-Versionen einfließen wird. Für die entsprechende Integration ist nicht einmal zwingend ein komplettes Android-Update notwendig, da Google das Bluetooth-Modul seit Android 13 per Google Play aktualisieren kann.

Googles neues Find-my-Netzwerk wird im Laufe der kommenden Tage freigegeben. Das hat das Unternehmen ersten Nutzer:innen per Mail mitgeteilt, wie 9 to 5 Google berichtet. Dann können einige Smartphones wie das Pixel 8 (Test) sogar gefunden werden, wenn sie ausgeschaltet sind, heißt es.

