Android soll einen Reparatur-Modus bekommen: Was hat es damit auf sich?

Egal, wie teuer dein Smartphone auch sein mag, es kann immer passieren, dass es einen Fehler hat und du es reparieren lassen musst. Gute Neuigkeiten gibt es nun aber für alle Android-Nutzer:innen: Denn wie es aussieht, folgt Google nun dem Beispiel von Samsung und führt einen neuen Reparaturmodus ein. Das hat Mishaal Rahman, ein Journalist, der sich auf das Thema Android spezialisiert hat, über den Kurznachrichtendienst X, enthüllt.

Laut Rahman hat Google Commits einen Reparaturmodus in das Standard-Android integriert, der verhindern soll, dass neugierige Werkstattmitarbeiter:innen auf deine Fotos, E-Mails oder andere Informationen auf dem Smartphone zugreifen können, während Reparaturarbeiten weiterhin durchgeführt werden können.

Wer in Zukunft also sein Smartphone in die Werkstatt gibt, kann sein Smartphone in einen geschützten Zustand versetzen, und den Zugriff auf alle sensiblen Daten, die sich auf dem Smartphone-Speicher befinden, blockieren.

Der Reparaturmodus ermöglicht es dir, dein Gerät zur Reparatur zu senden, ohne die darauf gespeicherten Daten löschen zu müssen. „Wenn sich das Gerät im Reparaturmodus befindet, haben Techniker:innen keinen Zugriff auf deine persönlichen Apps oder Daten“, schreibt Rahman auf X.

Wie Rahman erklärt, simuliert dieser Modus einen Reset der Werkseinstellungen des Smartphones. Das bedeutet, dass für Außenstehende nicht erkennbar ist, ob sich dein Gerät im gesicherten Modus befindet oder ob du es – wie bei einem Werkstatttermin üblich – vollständig gelöscht hast.

Sobald du das Smartphone im Reparaturmodus aktivierst, wirst du aufgefordert, deine Zugangsdaten einzugeben. Erst wenn du das tust, kann der Modus deaktiviert werden. Für die Werkstattmitarbeiter:innen ist das jedoch kein Hindernis: Sie können die Funktionalität des Smartphones uneingeschränkt mit Hilfe von Diagnose-Tools überprüfen.

Vor einigen Wochen wurde bereits ein neuer Reparaturmodus für Pixel-Smartphones vorgestellt, der sich deutlich von den bisherigen Angeboten einiger Hersteller unterscheidet. Nun plant Google, diesen Modus allgemein für Android verfügbar zu machen und in den Quellcode des Betriebssystems zu integrieren. Wann die Funktion verfügbar sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

