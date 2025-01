Android-Nutzer stummgeschaltet: So umgeht ihr das nervige Whatsapp-Problem

Rund drei Milliarden Menschen weltweit verwenden Metas Messaging-App Whatsapp regelmäßig, darunter Hunderte Millionen Android-Nutzer:innen. Für Whatsapp spricht, dass es vergleichsweise sicher ist und jede Menge Funktionen für die Kommunikation mit Freund:innen, Familie und Kolleg:innen bietet.

Nerviger Whatsapp-Bug schon seit Jahren bekannt

Dafür, dass Whatsapp seinen Status als eine der beliebtesten Apps aufrechterhalten kann, sorgen unter anderem die regelmäßigen Updates, die frische Features bringen. Umso verwunderlicher, dass es die App-Entwickler:innen bisher offenbar nicht geschafft haben, einen hartnäckigen und nervigen Whatsapp-Bug zu beheben.

Wie Android Police entdeckt hat, ist der Fehler schon vor vier Jahren in einem Forum des Smartphone-Anbieters Oneplus erwähnt worden. Betroffen sind nämlich alle auf Android basierenden Geräte, darunter solche von Google, Motorola, Sony und Samsung.

Während des Calls stummgeschaltet

Konkret handelt es sich um ein Problem, das bei Whatsapp-Calls auftritt. Dabei kann es passieren, dass Nutzer:innen während des Gesprächs auf einmal stummgeschaltet werden.

Wie aus entsprechenden Berichten von betroffenen Android-Nutzer:innen hervorgeht, kommt das Ganze aber nur dann vor, wenn man sich aus der App entfernt, also etwa während des Telefonierens parallel etwas nachschauen will. Hört sich erst einmal wenig aufregend an, kann für Multitasking-Fans echt nervig sein.

Whatsapp bietet keine Lösung des Problems

Obwohl der Bug schon seit mindestens vier Jahren bekannt ist, bietet Whatsapp bisher keine Lösung an. Das Deinstallieren und eine Neuinstallation scheinen jedenfalls nichts zu helfen.

Auch das Upgrade auf die aktuelle Android-Version 15 soll – anders als von einigen Nutzer:innen erhofft – keine Besserung gebracht haben, wie es bei techissuestoday.com heißt. Bei einigen Nutzer:innen sollen sich die entsprechenden Probleme im Anschluss sogar noch verschlimmert haben.

Ursache des Whatsapp-Bugs unbekannt

Über die Ursachen kann derzeit nur spekuliert werden. Manche Beobachter:innen nehmen an, dass es sich um ein Problem mit den Berechtigungen handele. Demnach würde ein Whatsapp-Call als nicht wichtig genug erachtet, um das Mikrofon aktiv zu lassen, wenn man nicht direkt dabei bleibt.

Zudem könnte es sich auch um eine Fehleinstellung bei der Akkuoptimierung handeln. Demnach würde Whatsapp stummgeschaltet, sobald man sich virtuell aus dem Call wegbewegt oder das Handy in den Standby wechselt, um Strom zu sparen.

Whatsapp-Fehler: Nutzer können nur eines tun

Was es auch ist: Die einzige Möglichkeit, um nicht Gefahr zu laufen, während eines Gesprächs stummgeschaltet zu werden, ist, in der App zu bleiben.