Wie euch Google mit KI vor Schadsoftware und betrügerischen Anrufen schützen will

Google bohrt Play Protect auf: Android scannt auf Malware in Echtzeit. (Bild: Google)

Nach dem KI-basierten Diebstahlschutz für Android-Smartphones liefert Google nun eine weitere im Mai 2024 angekündigte Funktion nach. Googles Pixel-Smartphones sollen nicht die einzigen Geräte bleiben, die von den KI-Sicherheitsfeatures profitieren.

„Echtzeit-Bedrohungserkennung“: Google bohrt „Play Protect“ mit KI auf

Mit der neuen KI-Funktion warnen Pixel-Smartphones künftig vor verdächtigen oder betrügerischen Aktivitäten von Apps. Hierfür kommt eine auf dem Gerät laufende KI zum Einsatz, die das Verhalten von Apps in Echtzeit untersucht. Zeigen sich dabei verdächtige Muster, die von Schadsoftware bekannt sind, erhalten Nutzer:innen umgehend eine Warnung.

Google zufolge zielt die Echtzeit-Bedrohungserkennung zunächst auf besonders schwer zu entdeckende Malware-Apps ab, die ihre Absichten gut verbergen, heißt es. Zudem scannt Googles „Play Protect“ Apps fortan nicht nur auf schädlichen Code, wenn sie heruntergeladen werden, sondern sucht auch nach der Installation nach Anzeichen für verdächtiges App-Verhalten.

Damit wolle Google auch Malware erkennen, die zunächst untätig bleibt und später bösartige Aktivitäten ausführt. Die Sicherheitsfunktion erfolgt dem Hersteller zufolge direkt auf dem Gerät unter einer sicheren und abgeschlossenen Umgebung namens „Private Compute Core“. Dabei sollen keinerlei Daten gesammelt oder an Google oder andere übertragen werden.

Zum Start soll sich die „Live-Bedrohungserkennung“ auf sogenannte „Stalkerware“ konzentrieren, also auf Apps, die ohne eure Zustimmung persönliche oder sensible Daten zu Überwachungszwecken sammeln. Google prüfe, ob die Erkennung in Zukunft auf weitere Arten von Schadsoftware ausgeweitet werden könne.

Googles Pixel zuerst – weitere Android-Hersteller an Bord

Während die neue Schutzfunktion zunächst auf Googles eigenen Geräten ab dem Pixel 6 verfügbar ist, hat der Hersteller schon im Mai 2024 kommuniziert, dass weitere Hardwarepartner den neuen Malwareschutz auf ihre Geräte bringen wollen.

Neben den Pixel-Geräten sollen unter anderem Honor, Lenovo, Nothing, Oneplus, Oppo, Sharp, Transsion und weitere Hersteller noch in diesem Jahr die Echtzeit-Bedrohungserkennung einführen. Interessanterweise werden weder Samsung noch Xiaomi erwähnt.

Vorerst nur in den USA: Warnung vor Scam-Anrufen

Neben der Echtzeit-Erkennung von Malware liefert Google zunächst in den USA zweites neues KI-Feature für Pixel-Geräte aus: Die zweite Funktion soll dazu in der Lage sein, betrügerische Anrufe zu erkennen. Dabei sollen Nutzer:innen schon während des Anrufs davor gewarnt werden, wenn die KI bestimmte Muster erkennt, die für Scams typisch sind.

Auch diese Funktion findet laut Google direkt auf dem Gerät und vom restlichen System isoliert statt, sodass keinerlei Daten gesammelt werden. Überdies ist die Funktion standardmäßig deaktiviert.