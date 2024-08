Ratgeber

Von Android zum iPhone – oder umgekehrt: So einfach übertragt ihr eure Fotos und Videos

Apple und Google machen es uns immer einfacher zwischen iOS und Android-Geräten zu wechseln. Eine größere Hürde war bislang die Mitnahme von ganzen Fotosammlungen in iCloud und Google Fotos. Das gehört mittlerweile der Vergangenheit an – so geht’s.