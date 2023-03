Faltbares iPhone: Apple meldet selbstschließendes Display zum Patent an

Ein faltbares iPhone könnte sich selbst schließen, um den Bildschirm zu schützen, wenn es herunterfällt, zeigt ein Apple-Patentantrag. Seit 2016 wird immer wieder einmal über eine faltbare Version des iPhones spekuliert. Daran ist Apple nicht ganz unschuldig. Verschiedene bisherige Patentanmeldungen deuten in diese Richtung.

Spezieller Sensor löst Schließmechanismus des Falt-iPhones aus

Nun berichtet der Business Insider von einer neuen Patentanmeldung (PDF), die Apple am 16. März eingereicht hat. Die behandelt ein Verfahren, um schwere Schäden am iPhone zu verhindern, sollte das geöffnete Gerät fallengelassen werden.

Der Antrag mit dem Titel „Self-retracting Display Device and Techniques for Protecting Screen Using Drop Detection“ beschreibt ein Gerät, das mit einem Falldetektor, möglicherweise in der Form eines Beschleunigungssensors, ausgestattet wäre.

Dieser Sensor würde im Fall der Fälle einen Mechanismus auslösen, der „das faltbare Display automatisch zurückzieht“. Auch an die Möglichkeit, dass das Gerät aus geringer Höhe fallen könnte, haben die Entwickelnden gedacht.

In der Patentanmeldung heißt es, dass „sogar das Einklappen des Displays in einem Winkel von weniger als 180 Grad einen gewissen Schutz bieten kann, da das mobile Gerät an den Kanten des mobilen Geräts und nicht am Display selbst anstoßen würde“.

Verschiedene Patentanmeldungen vermitteln klares Bild vom Falt-iPhone

Trotz der jüngsten Patentanmeldung bleiben Spekulationen über ein faltbares iPhone eben genau das. Apple hat bislang nicht bestätigt, tatsächlich an einem solchen Gerät zu arbeiten.

Allerdings hat der kalifornische Hard- und Software-Hersteller über die Jahre verschiedene Patentanmeldungen eingereicht, die zeigen, wie ein solches Gerät aussehen könnte. So sah ein Entwurf eine Art Vorsprung an der Oberseite des Telefons vor, damit der:die Benutzer:in auf Komponenten wie die Kamera zugreifen kann, ohne das Gerät aufklappen zu müssen.

Patentanmeldung bedeutet nicht Produktankündigung

Natürlich bedeuten die Patentanmeldungen nicht, dass Apple tatsächlich ein faltbares iPhone auf den Markt bringen will oder wird. Klar ist aber, dass das Unternehmen immer noch über diese Idee nachdenkt.

Derweil bleibt der globale Markt für faltbare Telefone weiterhin winzig. Laut Zahlen von Canalys wurden im vergangenen Jahr etwas mehr als 14 Millionen Geräte verkauft – davon entfallen rund zwölf Millionen auf Galaxy Fold und Z Flip 4 (Test) des koreanischen Herstellers Samsung. In Anbetracht von insgesamt 1,21 Milliarden verkauften Smartphones im Jahr 2022 ist das ein zu vernachlässigender Anteil.

