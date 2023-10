Pumpt Apple das iPad Air auf? So sollen die Tablet-Pläne aussehen

iPad mini 7 mit Miniänderungen

Im Oktober 2022 kündigte Apple das iPad Pro mit M2-Prozessor und das iPad 10 (Test) ganz unspektakulär per Pressemeldung an. Ein Jahr später fehlt von neuen Tablets noch jede Spur. Wie 9 to 5 Mac berichtet, ist aber nur noch ein wenig Geduld gefragt. Ein genaues Timing sei zwar noch unklar, schon bald solle Apple aber neue iPads präsentieren.

Vorn mit dabei: das iPad mini 7. Die aktuelle Ausgabe stammt noch aus dem Jahr 2021. Bei ihr taktet der A15-Bionic-Prozessor aus dem iPhone 13 im Gehäuse. Viel mehr als der Prozessor soll sich aber nicht ändern. Erst beim Vorgänger hatte Apple das Design angepackt. 5G gehört auf Wunsch auch schon zur Ausstattung.

Ein ähnliches Schicksal dürfte das Einsteiger-iPad erfahren. Hier hatte der Hersteller das Design im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls grundlegend überarbeitet und unter anderem den Homebutton gestrichen. Viel mehr als ein schnellerer Prozessor sei fürs neue Modell nicht drin.

iPad Air mit größerem Bildschirm?

Beim iPad Air soll sich Apple experimentierfreudiger zeigen. Laut Bericht arbeite das Unternehmen neben der bisher bekannten 10,9-Zoll-Version auch an einem Modell mit einem größeren Bildschirm. Die Wahl zwischen zwei Displaygrößen haben Kund:innen bislang nur beim iPad Pro.

Eine größeres Air wäre mit Blick auf Apples Portfolio aber stimmig. Seit der WWDC 2023 gibt es das MacBook Air (Test) schließlich auch mit 15-Zoll- und nicht mehr nur mit 13,6-Zoll-Bildschirm. Zu früh solltet ihr euch aber nicht freuen. 9 to 5 Mac bezeichnet das Gerücht als „vage“.

Beim iPad Pro soll der M3- den M2-Prozessor ersetzen. Außerdem soll Apple den Geräten jeweils einen OLED-Bildschirm spendieren. Eine weitere große Neuerung könnte das Zubehör werden. So soll Apple an einer aufgefrischten Version des Magic-Keyboards mit neuen Sensoren und größerem Touchpad arbeiten. Das klingt so, als würde der Fokus hier mehr auf der Produktivität liegen. Damit wäre das iPad Pro ein Kandidat für eine Vorstellung auf der kommenden WWDC.

