Apple zeigt die erste Folge von „Silo“ gratis: So kannst du sie dir ansehen

Seit Elon Musk Twitter Blue eingeführt hat, bietet der Kurznachrichtendienst auch Platz für Videos, die bis zu 60 Minuten dauern können. Das wird von vielen Usern für den Upload von illegal kopierten Serien und Filmen genutzt, die Twitter dann wieder offline nimmt.

Jetzt gibt es allerdings ganz offiziell eine Episode der Apple-TV-Serie „Silo“, die in voller Länge bei Twitter abrufbar ist – dahinter steckt eine Werbeaktion von Apple.

Eigentlich bleibt die dystopische Science-Fiction-Serie „Silo“ all jenen vorbehalten, die ein Abo bei Apples Streamingdienst Apple TV Plus abgeschlossen haben. Weil am 30. Juni allerdings die zehnte und letzte Folge der ersten Staffel bei Apple TV Plus online geht, wollte Apple noch einmal gesondert auf die Serie aufmerksam machen, zu der bereits eine zweite Staffel angekündigt wurde.

Das Mittel der Wahl: Die erste Folge von „Silo“ ging drei Tage vor dem Staffelfinale mit einem kurzen Countdown-Kommentar auf Twitter online.

Im 59-minütigen Serienauftakt können so auch Menschen ohne Apple-TV-Abo die Geschichte von Allison Becker und ihrem Mann Sam verfolgen, die nach einer globalen Katastrophe in einem gigantischen Bunker mit strikten Regeln leben – und mit der Zeit beginnen, das System im Silo zu hinterfragen.

Einen Boost für Apples Werbe-Post gab es von Elon Musk: Er hat den ursprünglichen Beitrag von Apple TV Plus retweetet. Darin lobt er die Promoaktion und gibt noch einen Tipp obendrauf: Wer die Folge nicht auf dem Smartphone schauen wolle, könne ja das „iPhone per Airplay auf einen Fernseher übertragen“.

Aber nicht nur Musk, sondern auch die Community zeigt Interesse an der Gratisfolge. Einen Tag nach dem Upload hat der zugehörige Tweet bereits mehr als 37.000 Likes gesammelt, die Kommentarspalte fällt überwiegend positiv aus.

