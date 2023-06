tvOS 17: Apple bringt Facetime und Videokonferenzen auf den Fernseher

Die Liebsten oder die Kolleg:innen zu Hause im Großformat auf dem Fernseher sehen: Das ist vielleicht nicht für alle erstrebenswert – mit den Herbst-Updates tvOS 17 auf dem Apple TV 4K aber künftig möglich.

Dann lassen sich mit der neuen Facetime-App Anrufe direkt vom Apple TV aus starten oder entgegennehmen. Das gab Apple im Rahmen der WWDC in einer Pressemitteilung bekannt.

Folgemodus und Effekte durch Gesten

Dafür verbindet sich Facetime auf Wunsch drahtlos mit dem iPhone oder dem iPad, greift auf die Kamera und das Mikrofon des jeweiligen Geräts zu – und bringt alle Teilnehmer:innen auf dem Fernseher zusammen. Möglich ist es auch, Anrufe auf dem iPhone oder dem iPad zu starten und diese dann auf dem Apple TV weiterzuführen.

Die WWDC-Neuheiten im Detail

Apple kündigt mit den Updates auch einen Folgemodus an, der dafür sorgen soll, „dass alle im Raum perfekt im Bild bleiben, sogar dann, wenn sie sich bewegen“. Zudem lassen sich private TV-Gespräche mit Reaktionen wie Herzen oder Feuerwerk aufpeppen, die durch Gesten erzeugt werden können.

Gemeinsam ist man beim Filmegucken nicht so allein

Zusammen bei Filmen Tränchen verdrücken oder über Trash-Serien ablästern: Mit dem Split-View-Modus wird es künftig möglich sein, dem TV-Erlebnis zu frönen – und gleichzeitig alle Teilnehmer:innen des Facetime-Anrufs auf dem Apple TV zu sehen.

Wer lieber selbst vor der Kamera steht, kann mit „Apple Music Sing“ beim Mitsingen der Lieblingssongs alles geben, sich dabei selbst auf dem Apple TV sehen und diverse Filter hinzufügen.

tvOS 17: Videokonferenzen im Wohnzimmer

Für den beruflichen Bereich kündigt Apple für „später in diesem Jahr“ die Kompatibilität von Videokonferenz-Apps wie Webex by Cisco oder Zoom für tvOS an und schließt damit dann auch die Lücke der geschäftlichen Videocalls im Großformat.

Neues Kontrollzentrum für verbesserte Integration

Mit tvOS 17 soll das neue Kontrollzentrum des Apple TV den Benutzer:innen einen leichteren Zugriff auf wichtige Einstellungen und Informationen bieten. Weiterhin wird laut Apple die Integration zwischen Apple TV und iPhone verbessert.

Weitere Funktionen von tvOS 17 im Überblick:

Bildschirmschoner künftig auf Wunsch mit Rückblicken aus der eigenen Mediathek

verbesserte Dialoge durch Homeppod-Kopplung

Unterstützung für Dolby Vision 8.1

Verbesserungen für Apple Fitness+

Unterstützung für VPN von Drittanbietern

tvOS 17 ist ab sofort als Betaversion für Entwickler:innen verfügbar und steht diesen Herbst als kostenloses Software-Update bereit.

