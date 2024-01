Apple Vision Pro: Termin für neues VR-Headset in den USA steht

Auf der WWDC 2023 war die Apple Vision Pro der Star. Danach war es lange relativ ruhig um das futuristische Headset. Keine Überraschung. Apple hatte gleich angekündigt, dass man die Brille erst Anfang 2024 auf den Markt bringen wolle. Ein logischer Schritt, schließlich brauchten Entwickler:innen Zeit, ihre Apps für das Gadget anzupassen.

Apple Vision Pro ab Februar zu haben

Jetzt nimmt das Thema wieder Fahrt auf. Wie Apple per Pressemitteilung bekannt gibt, gibt es die Vision Pro ab dem 2. Februar regulär in den USA zu kaufen. Vorbesteller:innen können sich die Brille ab dem 19. Januar in den Einkaufswagen klicken.

Am Preis ändert sich nichts. Das Unternehmen ruft nach wie vor 3.499 Dollar für die Vision Pro auf. Hinzukommen noch 99 Dollar für eine angepasste Lesehilfen oder 149 Dollar für Brillengläser von Zeiss, die jeweils magnetisch im Headset halten sollen.

Im Karton liegen außerdem ein Solo Knit Band und ein Dual Loop Band für die Befestigung am Kopf, ein Cover für die Vorderseite, ein Poliertuch, ein Sichtschutz aus Stoff sowie der Akku und die passenden USB-C-Kabel.

Im Inneren der Brille taktet der M2-Prozessor. Dazu gibt es bei Apple, wie bei einem Einsteiger-Macbook, nur 256 Gigabyte Speicher.

Erhältlich ist die Vision Pro in allen Apple Stores in den USA. Ein internationaler Start der Brille steht bislang noch aus.