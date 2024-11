Seismische Aktivität: Das könnte mit dem Asteroiden Apophis bei der Erdpassage passieren

Der Asteroid Apophis kommt der Erde 2029 sehr nahe. (Bild: The Planetary Society/Esa)

Im Juni 2004 hatten Astronom:innen den etwa 335 Meter großen Asteroiden Apophis erstmals entdeckt. Den Namen Apophis (Gott des Chaos) erhielt er, weil Forscher:innen zunächst angenommen hätten, dass der Asteroid die Erde in den Jahren 2029, 2036 oder 2068 treffen könnte – mit katastrophalen Auswirkungen.

Apophis keine Gefahr für die Erde

Mittlerweile gilt als gesichert, dass der Asteroid in den kommenden 100 Jahren keine Gefahr für die Erde sein wird, wenn sich seine Umlaufbahn nicht entscheidend ändert. Apophis wird der Erde aber so nah kommen wie kein anderer Asteroid dieser Größe in der Menschheitsgeschichte.

Am 13. April 2029, einem Freitag, soll Apophis die Erde in nur gut 31.000 Kilometern Entfernung passieren. Das ist etwa ein Zehntel der Entfernung zwischen Erde und Mond und näher als so mancher Satellit um die Erde kreist.

Heftige Auswirkungen auf Asteroiden

Statt einer Gefahr für die Erde dürfte die Erdpassage jetzt heftige Auswirkungen auf die Oberfläche des Asteroiden haben. Denn die Schwerkraft der Erde soll Erdrutsche und Erdbeben auf dem Felsen auslösen, wie ein internationales Team von Astronom:innen berechnet hat.

Die Ergebnisse dieser Berechnungen wurden im Fachmagazin Planetary Science Journal veröffentlicht und stehen auf dem Preprint-Server Arvix zur Ansicht bereit. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass sich die „seismischen Ereignisse“ auf dem Asteroiden von der Erde aus messen lassen.

Informationen über Zusammensetzung

Darüber hinaus erwarten die Astronom:innen, dass durch die Erdrutsche auf dem Asteroiden untere Gesteinsschichten nach oben geschoben werden könnten, wie Gizmodo berichtet. Das könnte interessante Informationen über deren Zusammensetzung liefern.

Beim Vorbeiflug dürfte das Innere des Asteroiden in ein Ungleichgewicht gebracht werden, das über eine längere Zeit wieder ausgeglichen werden muss. So soll es auch möglich sein, dass durch die Anziehungskraft der Erde Bewegung und Umlaufbahn des Asteroiden geändert werden.

Nasa-Raumsonde beobachtet Erdpassage

Die Nasa-Sonde Osiris-Apex hat sich schon auf den Weg zu Apophis gemacht. Sie soll den Asteroiden während der Erdpassage genau beobachten. Die Esa überlegt noch, ob sie eine eigene Raumsonde auf den Weg schicken soll, wie die Frankfurter Rundschau schreibt.

