Deshalb ist „Baldurs Gate 3“ eine Anomalie in der Games-Branche

Ein Game wie „Baldurs Gate 3“, da ist sich die Branche einig, wird es wohl nur einmal geben. Das Entwicklerstudio Larian, unter der Leitung von Swen Vincke, scheint die perfekten Voraussetzungen zu haben, das epische Rollenspiel zu entwickeln, und erfüllt damit die hohen Erwartungen der Fans.

Anzeige Anzeige

Doch was macht Larian so besonders? Auf Twitter bringt Xalavier Nelson Jr., Chef beim kleinen Entwicklerstudio Strange Scaffold, seine Sichtweise auf die Angelegenheit ein.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Darum kann nur Larian „Baldurs Gate 3“ entwickeln

Für Nelson ist „Baldurs Gate 3“ eine absolute Anomalie in der Spielebranche. Der Entwicklungsprozess, der bereits 2017 begonnen hat, stützt sich auf massive Spiele, aus denen die Entwickler wertvolle Erfahrungen schöpfen können.

Anzeige Anzeige

Darüber hinaus ist das Spiel bereits seit drei Jahren im erfolgreichen Early Access, was sowohl finanzielle als auch Marketing-Vorteile mit sich bringt.

An dem Megaprojekt arbeiten über 400 Entwickler in sieben verschiedenen Büros auf der ganzen Welt. Hinzu kommt, dass die „Dungeons and Dragons“-Lizenz und das Franchise, auf denen das Spiel basiert, momentan beliebter sind als je zuvor.

Anzeige Anzeige

Nelson betont, dass Fans keine riesigen RPG-Epen wie „Baldurs Gate 3“ von kleinen Studios wie seinem erwarten können. Trotzdem ist er begeistert von dem, was Larian leistet.

Larian mit ungewöhnlicher Marketingaktion

„Baldurs Gate 3″ wird von den Fans bereits seit vielen Jahren erwartet. Eine kürzlich durchgeführte Marketingaktion hat allerdings für großes Aufsehen gesorgt und das Spiel in den Steam-Charts nach oben katapultiert: Die Entwickler präsentierten eine Szene, in der ein Bär Geschlechtsverkehr mit einem Menschen hat.

Anzeige Anzeige

Die kontroverse Szene war geschmackvoll in Szene gesetzt und kam deshalb gut bei den Fans an. Außerdem hat sie dazu geführt, dass viel über das Spiel geredet wurde – eine clevere Strategie, die das Interesse am Spiel noch weiter angefacht hat.

Abschließend kann man sagen, dass „Baldurs Gate 3″ in der Tat eine absolute Ausnahme ist, ein Werk, das nur ein Entwicklerstudio wie Larian hervorbringen kann. Nelsons Bemerkungen verdeutlichen die enorme Leistung, die hinter einem solchen Projekt steht, und managen gleichzeitig die Erwartungen der Fans: „Baldurs Gate 3″ ist kein neuer Standard für Rollenspiele, sondern ein Beispiel für das, was möglich ist, wenn die richtigen Voraussetzungen gegeben sind.

Bildergalerie: Diese Games versetzen euch in ungewöhnliche Rollen

6 Bilder ansehen Diese Games versetzen euch in ungewöhnliche Rollen Quelle: Gamious

Mehr zu diesem Thema Twitter