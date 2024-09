Digitaler Nomade bei der Arbeit am Strand. (Symbolbild: Uzhursky/Shutterstock)

Spätestens mit der Coronapandemie hat die Zahl und Bedeutung von digitalen Nomad:innen enorm zugenommen. Entsprechend sind immer mehr Digitalarbeiter:innen ohne festen Arbeitsplatz auf der Suche nach Ländern oder Städten mit besonders guten Bedingungen.

Ranking: Beste Länder für digitale Nomaden

Neben schnellen Internetverbindungen und einer attraktiven Umgebung sollten zudem die politischen und gesetzlichen Vorgaben stimmen. Entlang dieser und weiterer Parameter hat die Beratungsagentur Global Citizen Solutions kürzlich die besten Länder für digitale Nomad:innen gekürt.

Demnach ist Spanien mit Abstand das am besten für digitale Nomad:innen geeignete Land. Auf den Plätzen folgen die Niederlande und Norwegen. In den Top-Ten sind – mit Ausnahme von Kanada – ausschließlich europäische Länder zu finden. Deutschland ist in dem Ranking auf Platz elf gelandet.

Digitale Nomaden wollen dauerhaft bleiben

Bei der 2024er-Ausgabe des Rankings haben sich laut Madrid Sartoretto, Chefforscherin von Global Citizen Solutions, jene Länder vorn platziert, die digitalen Nomad:innen einen Zugang zur Staatsbürgerschaft oder zumindest einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis gewähren.

„Immer mehr Menschen versuchen, mithilfe dieser Programme eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben und die damit verbundene Mobilität zu nutzen“, so Sartoretto gegenüber CNBC. Die USA etwa würden in dem Ranking gar nicht auftauchen, weil es dort kein praktisches Visum für digitale Nomad:innen gebe.

Spanien: Rekordschnelles Internet

Das Siegerland Spanien findet sich auch im Bereich Visavorteile ganz vorn. Wenn es um technische Innovationen geht, liegt das südeuropäische Land auf dem zweiten Platz – wozu vor allem das schnelle Highspeed-Internet beiträgt. Zudem sei Spanien im Vergleich auch preiswert.

Einen Haken gibt es aber auch: Die zuletzt heftigen Proteste gegen Tourist:innen in den für digitale Nomad:innen besonders interessanten Regionen Malaga, Barcelona oder den Kanarischen Inseln sowie Mallorca. Darüber hinaus werde nicht überall im Land englisch gesprochen.

Hohe Lebensqualität in den Niederlanden

Die Niederlande auf dem zweiten Platz punkten derweil mit der besten Bewertung in Sachen Lebensqualität. Allerdings ist das Leben dort nicht so günstig wie etwa in Spanien oder den osteuropäischen Ländern vorn im Ranking.

Die 10 besten Länder für digitale Nomaden 2024 in der Übersicht:

Spanien

Niederlande

Norwegen

Estland

Rumänien

Malta

Portugal

Kanada

Ungarn

Frankreich

Für digitale Nomad:innen aus der Europäischen Union, etwa aus Deutschland oder Österreich, dürften derweil die Visabedingungen nicht ganz so entscheidend bei der Wahl des am besten geeigneten Gastlandes sein. Schließlich können sie bis zu drei Monate ohne Einschränkungen in einem anderen EU-Land remote arbeiten.

