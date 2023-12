Bitcoin springt auf knapp 40.000 Dollar – was steckt hinter dem neuen Jahreshoch?

In den vergangenen vier Wochen ist der Bitcoin-Kurs insgesamt um rund 15 Prozent nach oben geklettert. Allein an diesem Wochenende machte die größte Kryptowährung noch einmal einen kräftigen Sprung – und ist jetzt so viel wert wie seit Mai 2022 nicht mehr.

Anzeige Anzeige

Bitcoin kratzt an 40.000-Dollar-Marke

Am Sonntag war die psychologisch wichtige Marke von 40.000 Dollar im Visier. Der Bitcoin-Kurs prallte Coinmarketcap zufolge aber zunächst an der charttechnischen Hürde von 39.800 Dollar ab und bewegt sich am Sonntagabend um die Marke von 39.500 Dollar herum.

Würde Bitcoin über 39.800 und 40.000 Dollar springen, wäre der Weg zu den 50.000 Dollar frei, so Analyst:innen. Damit würde es schon wieder in Richtung der Ende 2021 aufgestellten Höchststände von über 65.000 Dollar.

Anzeige Anzeige

Bitcoin-Spot-ETF, Zinshoffnungen und mehr

Für die aktuelle positive Stimmung gibt es verschiedene Gründe. Zum einen mehren sich die Anzeichen auf einen baldigen Start des ersten Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Dadurch, so die Hoffnung, könnte die Nachfrage nach der Kryptowährung auf Dauer weiter zunehmen.

Darüber hinaus steigt die Hoffnung der Anleger:innen auf eine längere Pause bei den Zinserhöhungen von Fed und EZB – oder gar auf Hinweise zu baldigen Zinsschritten nach unten. Dafür spräche die zuletzt stärker als erwartet zurückgegangene Inflation.

Anzeige Anzeige

Ähnliche Hoffnungen treiben derzeit die Kurse auf den Kapitalmärkten. Nicht zu vergessen: Der November ist traditionell ein starker Monat für Bitcoin, Dax und Co.

Bitcoin-Halving weckt Hoffnung auf höhere Preise

Zudem steht 2024 das sogenannte Halving bevor, das durch die weitere Bitcoin-Verknappung letztlich höhere Preise erwarten lässt – so wie es bisher der Fall gewesen war. Die Kryptoinvestor:innen scheinen außerdem die Angst vor möglichen weiteren Regulierungsschritten zu verlieren.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Stimmung ist schon wieder so gut, dass einzelne Player – wie aktuell die englische Großbank Standard Chartered – das baldige Erreichen eines sechsstelligen Bitcoin-Kurses in Aussicht stellen.

Die Marke von 100.000 Dollar werde demnach Ende 2024 erreicht, wie Cointelegraph schreibt. Bis Ende dieses Jahres seien immerhin 50.000 Dollar drin.

Mehr zu diesem Thema Bitcoin Kryptowährung