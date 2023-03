Bitcoin-Kurs in 90 Tagen bei 1 Million Dollar? Ex-Coinbase-CTO wettet 2 Millionen

Das Ganze erinnert ein bisschen an den Jules-Verne-Roman „Reise um die Erde in 80 Tagen“. Darin wettet der englische Gentleman Phileas Fogg mit den Mitgliedern seines Gentleman-Clubs darum, dass er es schafft, in 80 Tagen um die Welt zu reisen.

Millionenwette um Bitcoin-Million

Der Wetteinsatz beträgt 20.000 Pfund Sterling – was heute etwa drei Millionen Dollar entspricht. Phileas Fogg hat es letztlich geschafft, die Erde in 80 Tagen zu umrunden. Ob dies auch Balaji Srinivasan gelingt, ist allerdings mehr als fraglich.

Der ehemalige Technikvorstand (CTO) der Kryptobörse Coinbase hat darauf gewettet, dass der Bitcoin-Kurs innerhalb der kommenden 90 Tage die Marke von einer Million Dollar erreicht. Insgesamt setzte Srinivasan zwei Millionen Dollar – gegen zwei Personen.

Hyperinflation in den USA – oder nicht?

Der per Twitter in aller Öffentlichkeit ausgehandelten Wette ging eigentlich ein anderes Wettangebot voraus. Der Twitter-Nutzer James Medlock hatte darin eine Wette über eine Million Dollar angeboten. Er setzte darauf, dass die US-Wirtschaft nicht in eine Hyperinflation verfällt.

Das sieht Srinivasan anders. Er geht von einer Hyperinflation aus, einer massiven Abwertung des US-Dollar, die den Bitcoin-Kurs – in Dollar gemessen – auf neue Höhen bringen soll.

2 Millionen im Topf: Wette auf Bitcoin-Explosion

Die Wette soll folgendermaßen ablaufen: Srinivasan überweist zwei Millionen Dollar in Form des Stablecoins USDC. Jeweils eine Million davon soll gegen Medlock sowie eine weitere nicht genannte Person gewettet werden.

Medlock jedenfalls solle einfach einen Bitcoin kaufen, so Srinivasan. Springt der Bitcoin-Kurs bis zum 17. Juni 2023 auf die magische Marke, würde Medlock Srinivasan diesen Bitcoin geben.

Wette gilt: Medlock versus Srinivasan

Würde der Bitcoin nicht so hoch steigen, bekäme Medlock von Srinivasan eine Million Dollar in USDC und würde zusätzlich den Bitcoin behalten können. Medlock jedenfalls schlug ein. Die Wette scheint also zu gelten.

Aufmerksame Kryptofans, die der Diskussion gefolgt waren, hatten einen zu der Wette passenden Smart Contract eingerichtet, wie Cointelegraph berichtet.

Der Bitcoin-Kurs, der zum Zeitpunkt der Anbahnung der Wette noch bei rund 26.000 Dollar gelegen hatte, ist übers Wochenende auf über 28.000 Dollar gesprungen. Ob das jetzt aber an der Millionen-Wette liegt, ist fraglich.

Bankenkrise abgewendet? UBS schluckt Credit Suisse

Eher wahrscheinlich ist ein Zusammenhang mit der möglichen Rettung der angeschlagenen schweizerischen Bank Credit Suisse. Die soll nach tagelangen Verhandlungen jetzt zum Preis von rund zwei Milliarden Dollar von dem Rivalen UBS geschluckt werden.

