Flash-Crash: Deshalb rutschte der Bitcoin-Kurs kurzfristig unter 10.000 Dollar

Bitmex-Nutzer:innen mit Bitcoin-Reserven dürfte in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig das Herz in die Hose gerutscht sein. Denn innerhalb von zwei Minuten fiel der Bitcoin-Kurs bei Bitmex von rund 67.000 auf nur noch 8.900 Dollar – ein Minus von fast 90 Prozent.

Bitcoin: Flash-Crash selten, aber möglich

Der sogenannte Flash-Crash ist in dieser Ausprägung ein seltenes, aber kein singuläres Ereignis. Ein ähnlich starker Kurssturz hatte sich im Herbst 2021 bei der Kryptoplattform Binance ereignet. Dort war der Kurs in Minutenschnelle von 65.000 auf 8.200 Dollar abgerutscht.

Während damals ein Fehler im Handelsalgorithmus eines institutionellen Händlers als Auslöser ausgemacht worden war, dürfte hinter dem aktuellen Flash-Crash ein massiver Abverkauf stehen, wie BTC-Echo berichtet. Ein Bitcoin-Wal soll demnach in kurzer Zeit wohl 1.000 Bitcoin verkauft haben.

In einer ersten Reaktion auf X hatte ein:e Nutzer:in namens „syq“, der:die die Kursentwicklung live beobachtete, noch von über 400 Bitcoin gesprochen. Diese seien in einem Zeitraum von nur zwei Stunden in Chargen von zehn bis 50 Bitcoins in den Stablecoin USDT gewechselt worden.

Bitcoin-Wal verliert wohl Millionen

Dabei habe der unbekannte Bitcoin-Wal eine Slippage von 30 Prozent in Kauf genommen. Die sogenannte Slippage (Verzögerung, abrutschen) kann im Tradingbereich auftreten, wenn große Volumen gehandelt werden. Die Slippage bedeutet den Unterschied zwischen erwartetem und tatsächlichen Preis bei einer Transaktion.

Laut „syq“ könne der Bitcoin-Wal dadurch mehr als vier Millionen Dollar verloren haben. Weil letztlich statt gut 400 rund 1.000 Bitcoin verkauft wurden, dürfte sich der Verlust noch entsprechend erhöht haben.

Zur Einordnung: Bei einem Kurs von 67.000 Dollar hätte der Verkauf von 1.000 Bitcoins rund 67 Millionen gebracht. Ein Kurs von 8.900 Dollar entsprechend nur 8,9 Millionen Dollar.

Ganz so schlecht ist der massive Bitcoin-Verkauf freilich nicht ausgefallen. Aber immerhin mehrere Dutzend Bitcoin wurden nachweislich zu Kursen von 40.000 Dollar und darunter verkauft.

Bitcoin-Ausverkauf dauerte 3,5 Stunden

Nach dreieinhalb Stunden war der dann Spuk vorbei. Letztlich erholte sich der Bitcoin-Kurs auf Bitmex, das zwischenzeitlich die Handelsmöglichkeiten eingeschränkt hatte, schnell wieder und stabilisierte sich auf dem Niveau von rund 67.000 Dollar.

