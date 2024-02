News Artikel merken

57.000 Dollar: Was hinter der aktuellen Bitcoin-Rallye steckt

In der Nacht zu Dienstag hat der Bitcoin-Kurs die Marke von 57.000 US-Dollar übersprungen. Damit war die größte Kryptowährung so viel wert wie seit Ende 2021 nicht mehr. Sogar das Allzeithoch ist in Sichtweite. Was steckt dahinter?