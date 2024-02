Bitcoin wieder auf Höhenflug. (Bild: Shutterstock/Hi my name is Jacco)

Die Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC hatte den Kurs der größten Kryptowährung der Welt Mitte Januar 2024 kurz auf über 49.000 Dollar getrieben. Anschließend folgte ein Absturz auf unter 39.000 Dollar.

Bitcoin: 10 Prozent Plus in 1 Woche

In den vergangenen Tagen ging es dann mit dem Bitcoin-Kurs wieder rasant bergauf. Allein für die vergangene Woche steht ein Plus von über zehn Prozent zu Buche. Am Wochenende wurde einmal mehr die wichtige Marke von 48.000 Dollar überschritten. Derzeit steht der Kurs bei über 50.000 Dollar.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen scheinen die Bitcoin-ETFs für einen steten Zufluss an frischem Geld zu sorgen. Die Nachfrage kurbelt den Preis an. Allein am vergangenen Donnerstag sollen über 400 Millionen Dollar in die EFTs geflossen sein – der drittstärkste Tag in der kurzen Bitcoin-ETF-Geschichte.

Positiver Einfluss vom Aktienmarkt

Auch der Druck auf die Bitcoin-Miner, ihre geschürften Bestände zu verkaufen, ist laut Branchenbeobachter:innen gesunken. Darüber hinaus spielt die aktuell positive Entwicklung an den Aktienmärkten eine wichtige Rolle. Der Börsenindex S&P 500 hat in der vergangenen Woche erstmals die Marke von 5.000 Punkten geknackt.

Die Anleger:innen scheinen angesichts der gesunkenen Inflation, solider wirtschaftlicher Daten und Finanzergebnisse wieder bereit für mehr Investitionen. In der jüngeren Vergangenheit gingen positive Entwicklungen an den (Tech-)Börsen oft Hand in Hand mit jenen an den Kryptomärkten.

Bitcoin-Halving wirft Schatten voraus

Zudem steht das sogenannte Bitcoin-Halving an, bei dem die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert wird – ein Instrument, um das Angebot neuer Bitcoins zu beschränken. Auch das dürfte in den kommenden Monaten für einen weiteren Anstieg der Kryptokurse sorgen.

Am Dienstagmorgen notiert der Bitcoin-Kurs bei rund 50.086 Dollar. Die Analyst:innen von Fairlead Strategies machten bereits bei rund 48.600 Dollar einen wichtigen Widerstand fest. Sollte dieser dauerhaft nach oben durchbrochen werden können, wäre der Weg für neue Höhen bereitet.

