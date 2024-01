Bitcoin-Kurs bricht nach Spot-ETF-Genehmigung ein, aber einige Altcoins erholen sich

Am vergangenen Dienstagabend hatte die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für rund ein Dutzend Bitcoin-Spot-ETFs gegeben. Dadurch soll der Einstieg in den Handel mit der Kryptowährung einfacher werden. Der erwartete Zustrom frischer Gelder soll den Bitcoin-Kurs künftig auf bisher ungekannte Höhen treiben, so jedenfalls die Hoffnung der Kryptofans.

Bitcoin-Kurs: Rücksetzer nach Zwischenhoch

Zunächst gab es – nach einem kurzen Hoch auf fast 49.000 US-Dollar – erst einmal einen kräftigen Rücksetzer. Über das Wochenende testet der Bitcoin zweimal den Bereich jenseits der Marke von 42.000 Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei rund 42.700 Dollar.

Auch wenn die Gründe für den Einbruch zum Teil in Panikverkäufen von Neueinsteiger:innen, „Sell the News“-Aktionen, Gewinn­mitnahmen und größeren Verkäufen seitens der Schürfer:innengemeinde liegen dürften: Branchen­analyst:innen halten weiter sinkende Kurse für durchaus möglich.

Geht es noch weiter abwärts?

So könnte es bis auf 25.000 Dollar nach unten gehen, wie einige besonders negativ gestimmte Beobachter:innen meinen. Wahrscheinlich ist jedenfalls, dass der Bitcoin-Kurs zumindest kurzfristig unter die 40.000-Dollar-Marke sinken wird. Dann sollte wieder eine Aufwärts­bewegung einsetzen, prognostizieren Analyst:innen laut Cointelegraph.

Schließlich könnte das in rund drei Monaten anstehende Bitcoin-Halving mittelfristig eine neue Run-Phase auslösen. Viele Investor:innen warten nur auf eine günstige Einstiegsgelegenheit, so die Erwartung.

Einige Altcoins mit steigenden Kursen

Derweil haben mehrere Top-Altcoins schon eine Kursumkehr hinter sich und verzeichnen derzeit stark steigende Kurse. Dazu gehören Internet Computer (ICP), Celestia (TIA) oder Mantle (MNT). Hier sehen Chartanalysen weiteres Aufwärtspotenzial – und die Möglichkeit, dass der Bitcoin oder Ethereum (ETH) der Erholung folgen.

Einiges in Sachen Bitcoin-Kurs wird davon abhängen, wie der Markt die in den kommenden Tagen eintrudelnden Makrodaten und die mögliche Reaktion der US-Notenbank Fed darauf einschätzt. Ist eine baldige Zinssenkung absehbar, dürfte das auch positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben.

